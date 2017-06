Spekuliert wurde schon seit einigen Woche, nun ist es fix: Jessica Paszka, die wir bereits aus es der vierten Bachelor-Staffel und dem letztjährigen Promi Big Brother kennen, wird die neue Bachelorette.

Im Bachelor-Finale kündigte Frauke Ludowig an, dass es dieses Jahr wieder eine Bachelorette-Staffel geben wird. Bisher gingen drei Damen auf Männerfang: Monica Ivancan (2004), Anna Hofbauer (2014) und Alisa Persch (2015). Monicas Affäre mit ihrem Auserwählten, dem Polizisten Mark, dauerte bloß drei Wochen, Anna hingegen war ganze zweieinhalb Jahre mit ihrem Marvin zusammen, bis sie sich Anfang des Jahres trennten. Im Jahr 2015 gewannen die beiden die Show "Stepping Out". Alisa war immerhin ein halbes Jahr lang mit ihrem Favoriten Patrick liiert.

Berichts im April hieß es, eine ehemalige Bachelor-Kandidatin soll die neue Bachelorette werden. Zunächst wurde noch Angelina Heger, die im Jahr 2014 von Bachelor Christian eine Abfuhr im Finale erhielt, favorisiert, doch auch Jessica Paszka, die an der vierten Bachelor-Staffel teilnahm und letzte Jahr bei Promi Big Brother zu sehen war, stand zur Auswahl.

Das Gerücht sollte sich bewahrheiten, denn RTL hat nun ganz offiziell verkündet, dass Jessica Paszka die neue Bachelorette ist.

© RTL / Arya Shirazi

Beim Bachelor 2014 hat es leider nicht geklappt: Gerade von ihrem ersten langjährigen Freund getrennt, wusste die damals 24-Jährige noch nicht so recht, was sie will. Das ist heute anders: Sie hat große Lust zu flirten und will sich endlich wieder neu verlieben.

© RTL / Arya Shirazi

"Ich bin sehr weiblich und ladylike, aber wer mich kennt, weiß, dass ich für jeden Spaß zu haben bin", wird Jessica Paszka in der RTL-Presseaussendung zitiert. Seit ihrer Teilnahme beim Bachelor im Jahr 2014 fühlt sie sich auf Roten Teppichen und vor der Kamera zu Hause und steht dabei häufig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die 27-Jährige erklärt: "Ich bin eine starke und selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Ich habe aber zugleich einen sensiblen, weichen Kern."

In ihrem Privatleben spielt deshalb auch etwas völlig anderes die Hauptrolle: Dort nämlich verbringt die einfühlsame Junggesellin am liebsten viel Zeit mit ihren Freunden und ihren Eltern. Familienleben ist ihr unheimlich wichtig. Zu ihren Eltern Beata und Dariusz pflegt Jessica ein inniges Verhältnis. Auch dem Ruhrgebiet ist das sympathische Energiebündel treu geblieben, noch immer lebt sie in ihrer Heimatstadt Essen.

© RTL / Arya Shirazi

Jessica ist seit drei Jahren Single. Nun möchte sie sich endlich richtig verlieben und den einen Mann fürs Leben finden, mit dem sie selbst so eine glückliche Familie gründen kann. Dafür hat sie jetzt die freie Auswahl aus 20 Traumtypen. Jessica verspricht: "Mit mir wird es nie langweilig. Nach einigen ereignisreichen und turbulenten Jahren, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin und sein möchte, bin ich schließlich bereit für einen festen Partner an meiner Seite." Sie stellt von vornherein klar: "Ein typischer Macho hat bei mir keine Chance!" Aber wie können die 20 Männer Jessica von sich überzeugen? "Sie sollten authentisch und locker sein, ich mag einfach gute Stimmung. Und ich merke es sehr schnell, wenn man mir etwas vormacht ..."

Diese 20 Männer buhlen im Jessica

Bild 1 von 21 © Bild: RTL / Arya Shirazi 20 coole Kerle Ab Mittwoch, 14. Juni 2017, hat "Die Bachelorette" wieder die Rosen in der Hand. Sieben Folgen lang buhlen 20 vermeintlich coole Kerle um eine heiß begehrte Frau und bekommen plötzlich weiche Knie, wenn sie die Rosen vergibt. Es heißt: Flirten bis der Arzt kommt. Oder der Schornsteinfeger. Die Feuerwehr? Vielleicht ist es aber auch der Optiker, der am Ende das Herz der neuen Traumfrau erobert? Das sind die 20 Alphamännchen, die sich in diesem Jahr von der Bachelorette den Kopf verdrehen lassen möchten.

Michi, 26 Model aus Augsburg: "Ich bin geboren, um echt zu sein, nicht perfekt"







































