Der 64. Opernball geht heute, Donnerstag, über die Bühne und verwandelt die Wiener Staatsoper in die weltweit wohl imposanteste Ballkulisse. Obwohl Gedränge vorprogrammiert ist, hindert dies einige Promi-Damen nicht daran, sich schwanger am Parkett bzw. in der Loge zu zeigen.

Insgesamt sind am Opernballabend 7.230 Personen in der Staatsoper - darunter 350 Mitarbeiter in der Gastronomie und 250 Sicherheitskräfte.

Drei Schwangere & 6 Models

Beim Opernball gilt folgende Kleiderordnung: Damen müssen großes, langes Abendkleid tragen, die Herren einen Frack. Bei manchen Besucherinnen wird sich die schöne Robe etwas Wölben - denn gleich drei prominente Gäste tragen ein Kind unter dem Herzen.

Änderungen am Kleid

"Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben einen Bauch, auch wenn der für viele wahrscheinlich klein ist. Mein Designer hat schon Änderungen am Kleid vornehmen müssen", erzählt Kerstin Lechner (37) gegenüber "heute.at". Das Kleid (siehe Bild) stammt Das Model erwartet im Juli ihr erstes Kind. "Es ist schon anstrengend, mit hohen Schuhen zu gehen. Der Opernball wird unser letzter öffentlicher Auftritt vor der Geburt sein."

Ähnlich wird es auch Clivia Treidl (33), Moderatorin und Partnerin von Finanzminister Gernot Blümel, halten. Ihren Babybauch präsentierte sie unlängst stolz auf Instagram. Geburtstermin ist im März. Außerdem mit Mini-Babybauch am Ball der Bälle mit dabei: Model und Millionärsgattin Barbara Meier (33).



So verkündete Barbara Meier ihre Baby-News

"Wir haben eine wunderschöne Überraschung zum Valentinstag", deutete Barbara Meier ihre schöne Neuigkeit für ihre Follower in einer Story vergangene Woche an. Dann ließ sie die Baby-Bombe platzen. In einem Posting verriet sie "Mr. & Mrs. Hallmann erwarten ein Baby".

Strahlen werden aber nicht nur die Mamis ins spe, sondern auch die Models Sylvie Meis, Rebecca Mir, Franziska Knuppe und "Victoria's Secret"-Engel Nadine Leopold.