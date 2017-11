Ende September bestätigte Heidi Klum die Trennung von Vito Schnabel. Gibt es nun etwa Chancen auf ein Liebescomeback?

Nach dreijähriger Beziehung trennte sich Topmodel Heidi Klum im September von ihrem Freund, dem Kunsthändler Vito Schnabel. "Ich glaube, es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um zu pausieren und zu reflektieren", wurde die 44-Jährige vom US-Magazin "People" zitiert. "Pausieren und reflektieren" klingt alles anderes als endgültig, weshalb die Chancen auf ein Liebescomeback von Anfang an intakt schienen.

Nachdem Vito Schnabel wegen Drogenbesitzes festgenommen wurde, vermutete man, dass die vierfache Mutter möglicherweise deshalb einen Schlussstrich unter die Beziehung setzte. Der 31-Jährige schien seiner Freundin jedoch ordentlich nachzutrauern und nun gibt ein Instagram-Video Anlass für Spekulationen, dass möglicherweise auch Heidi Sehnsucht nach Vito hat.

Während der Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" postete die Model-Mama ein Foto in ihren Insta-Storys, das Fragen aufwirft. Doch was steckt hinter dem Bild? Handelt es sich bei dem Steinchen zwischen Heidis Zehen um ein V oder ein Herz? Vermisst sie ihren Ex-Freund Vito Schnabel oder setzt sie einfach nur ein Zeichen, um der Welt mitzuteilen: "Ja, ich glaube wieder an die Liebe!"?

Nach der Trennung von Vito gab es übrigens auch Spekulationen um Liebescomeback mit ihrem Ex-Mann Seal. Es bleibt spannend, wer Heidi Klums Herz (wieder)erobern wird.