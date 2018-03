Heidi Klum und Tom Kaulitz wurden zusammen in West Hollywood gesichtet. Was läuft denn da zwischen dem Topmodel und dem Musiker?

Im September letzten Jahres gab Heidi Klum ihre Trennung von Vito Schnabel bekannt. Kurz zuvor war er wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Ein Liebescomeback mit Vito wird es nicht geben, sie sei momentan Single, aber "bereit, mich neu zu verlieben", erklärte die 44-Jährige kürzlich in der TV-Show von Ellen DeGeneres.

Könnte es sein, dass sich Heidi nun tatsächlich wieder neu verliebt hat? Die vierfache Mama wurde in West Hollywood beim Verlassen des Restaurants "Deliah" gesichtet - und sie war dabei nicht allein.

© www.PPS.at

Kein Geringerer als Tokio-Hotel-Gründungsmitglied und Gitarrist Tom Kaulitz kam an der Seite von Heidi aus dem Lokal. Mit 28 ist er nur unwesentlich jünger als ihr Ex Vito Schnabel, der ist 31. Hatten die beiden also ein Date?

© www.PPS.at

Heidi Klum kennt die Kaulitz-Zwillinge, Toms Zwillingsbruder Bill wirkte vor einigen Jahren bei ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" mit. Doch die Dreharbeiten sind laut Bericht von "bild.de" bereits vorbei, die Model-Mama steht inzwischen für die US-Show "America's Got Talent" vor der Kamera.

© www.PPS.at

Im Februar feierten Heidi und Tom zusammen mit Designer Michael Michalsky seinen Geburtstag. Hat es da womöglich gefunkt? Oder war das vermeintliche Date in Los Angeles bloß ein Treffen unter Bekannten? "Ich kommentiere das nicht", erklärt Heidis Vater und Manager Günther Klum gegenüber der "Bild". Es bleibt also spannend ...