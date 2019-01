Premierministerin Theresa May musste sich einem Misstrauensvotum stellen und überstand dieses.

Mit einem Misstrauensvotum wollte Labour-Chef Jeremy Corbyn die Premierministerin Theresa May zu Fall bringen.

Doch dieser Plan ist gescheitert. May überstand das Misstrauensvotum am Mittwoch. Allerdings knapp. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach Premierministerin Theresa May und ihrem Kabinett am Mittwochabend das Vertrauen aus. Gegen die Regierung votierten 306 Abgeordnete - für May stimmten 325.

Nun muss May bis Montag einen Plan B zum Brexit vorlegen. Mehrere Szenarien sind möglich:

Sie könnte versuchen, weitere Zugeständnisse der EU zu erreichen und das Abkommen dann erneut zur Abstimmung zu bringen.

Denkbar ist auch die Forderung nach einer Verschiebung des Austrittsdatums.

Ansonsten würde ein ungeordneter Brexit am 29. März eintreten.

Sie sei zur Zusammenarbeit mit den Abgeordneten bereit, sagte die Politikerin der konservativen Tories. "Wir müssen einen Weg finden, der die Unterstützung dieses Hauses findet." Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte den Misstrauensantrag unmittelbar nach der deutlichen Niederlage Mays bei der Abstimmung über den Brexit-Vertrag gestellt und wollte damit eine Neuwahl erzwingen. May hat angekündigt, sie werde dem Unterhaus am Montag einen Alternativ-Vorschlag für den EU-Austritt vorlegen, der für den 29. März geplant ist.