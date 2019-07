Der am Mittwoch neu gewählte Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), wird die ÖVP-Delegationsleitung im EU-Parlament zurücklegen. Er sei von 477 Abgeordneten - das sei "fast eine Dreiviertel-Mehrheit" - zum Vizepräsidenten gewählt worden. Diese hohe Stimmenanzahl sei eine "Bestätigung" für seine "überparteiliche Arbeit", sagte Karas am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

Deshalb werde er seine "parteipolitische Funktion" als Delegationsleiter "in den nächsten Wochen zur Verfügung stellen" und "für einen geordneten Übergang sorgen". Karas betonte, dass er "immer parteiübergreifend" agiert habe.