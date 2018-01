Salvador Sobral singt wieder

Knapp zwei Monate nach seiner Herz-Transplantation hat sich ESC-Gewinner Salvador Sobral erstmals musikalisch zurückgemeldet.

Auf Facebook postete der Portugiese ein Video - zu sehen ist, wie der 28-Jährige am Klavier Teile des Fleetwood-Mac-Liedes "Landslide" vorträgt. "Salvador hatte es vermisst, für euch Musik zu machen und deshalb singt er für euch Landslide von Fleetwood Mac", heißt es dort.

Das Facebook-Video ist der erste öffentliche Auftritt von Sobral nach dem Abschiedskonzert am 8. September in Estoril bei Lissabon. Wann oder wo die Aufnahme entstand, wurde zunächst nicht bekannt. Der Sänger macht auf dem Video einen erholten Eindruck.

Chancen auf ESC-Auftritt steigen

Damit wachsen die Chancen, dass Sobral beim ESC-Finale am 12. Mai in Lissabon dabei sein und auch live auftreten kann. Mit der Jazz-Ballade "Amar Pelos Dois" (Liebe für zwei) hatte der frühere Psychologie-Student am 13. Mai vorigen Jahres in Kiew den ersten ESC-Triumph für Portugal errungen.

Der seit früher Kindheit an einer Herzschwäche leidende Künstler hatte sich am 8. Dezember einer Transplantation unterzogen. Mitte Jänner wurde er aus dem Krankenhaus bei Lissabon entlassen. Sobral habe sich "sehr gut und ohne Komplikationen erholt", hieß es damals.