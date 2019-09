Die "Earth-Strike"-Demonstration der Bewegung Fridays For Future hat am Freitag österreichweit tausende Menschen auf die Straße gebracht.

Die "Earth-Strike"-Demonstration der Bewegung Fridays For Future hat am Freitag österreichweit zu einer Rekordbeteiligung geführt: Alleine in Wien waren laut einer internen Schätzung der Polizei rund 30.000 Personen auf der Straße. In Innsbruck waren es 16.000 bis 18.000.

In Graz waren zumindest 3.000 Personen unterwegs, in Linz 2.500. In Bregenz bezifferte die Exekutive die Teilnehmerzahl mit 4.000. Damit wurde schon zu Mittag die Zahl von 20.000 Menschen, die beim ersten großen Klimastreik am 15. März in Österreich auf die Straße gegangen sind, weit übertroffen.

Die größten Proteste gibt es in Wien. Hier starteten die Demos ab 11.55 Uhr von drei Treffpunkten aus - und zwar vom Praterstern, vom Hauptbahnhof und vom Westbahnhof. Eine Teilnehmer-Schätzung der Polizei gab es zwar vorerst nicht, es dürften zu Mittag aber bereits tausende vor allem Jugendliche unterwegs gewesen sein.

Größte Proteste in Wien

In den Landeshauptstädten war der Zustrom ebenfalls stark: In Innsbruck sprach die Polizei zu Mittag von 5.000 bis 6.000 Demonstranten. Darunter waren auch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). In Graz waren zumindest 3.000 Personen unterwegs. In Bregenz bezifferte die Exekutive die Teilnehmerzahl mit 4.000. Der Landhaus-Vogtplatz war als Treffpunkt zu klein für die vielen Teilnehmer.

Der Vorplatz des Vorarlberger Landhauses - die Endstation des über einen Kilometer langen Demo-Zugs - war zu klein, um alle Teilnehmer zu fassen. So waren auch die umliegenden Straßenzüge von Klima-Demonstranten besetzt. Die Kundgebung verlief völlig friedlich, war auch die Polizei zufrieden.

Die Bildungsdirektion Vorarlberg hatte die "Earth-Strike"-Demonstration der Umweltbewegung "Fridays For Future" zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt, womit die Vorarlberger Schüler automatisch im Rahmen des Unterrichts an der Demo teilnehmen durften. Somit war schon im Vorfeld mit einer großen Teilnehmerzahl gerechnet worden. Bereits knapp vor 11.00 Uhr - dem offiziellen Beginn der Demo - hatten sich etwa 2.000 Personen beim Bahnhof eingefunden. Weil der Andrang nicht nachließ, verzögerte sich der Abmarsch zum Landhaus um einige Minuten.

» Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut! «

Wie schon im März sprachen die zahlreichen Transparente der Teilnehmer eine deutliche Sprache: "Wake up! There is no planet B", "Die Uhr tickt" war ebenso zu lesen wie "Ohne Bäume keine Träume" oder "Rettet die Erde, sie ist der einzige Planet mit Bier". Auf dem Marsch zum Landhaus wurde per Megafon der Takt vorgegeben: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!" rief die Menge im Gleichklang, die "climate justice" (Klimagerechtigkeit) forderte.

Nach kurzem Weg - die Polizei führte den Demonstrationszug unter anderem über die Seestraße und am Kunsthaus und dem Landestheater vorbei - kamen die Demonstranten auf dem Vorplatz des Vorarlberger Landhauses an, wo eine junge Frau John Lennons "Imagine" anstimmte. Unter die Menschenmenge mischten sich auch zahlreiche Landespolitiker, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. In den Ansprachen wurde ein sofortiger Systemwechsel gefordert: "Die Zeit der leeren Worte ist vorbei!" Den Abschluss der Aktion bildete eine Podiumsdiskussion mit den Vorarlberger Kandidaten für den Nationalrat in einem nahe gelegenen Jugendhaus.

Zwischenfälle gab es bis Mittag keine. Die Polizei schloss aber nicht aus, dass es zu Straßenblockaden kommen könnte.

Beim ersten großen Klimastreik am 15. März gingen in Österreich mehr als 20.000 Schüler und Studenten auf die Straße. An einem Streik mit der Fridays For Future-Bewegung und der jugendlichen Aktivistin Greta Thunberg am 31. Mai beteiligten sich in Wien 10.000 Personen.