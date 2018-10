Fast zwei Drittel aller Wiener Volksschüler an öffentlichen Schulen sprechen im Alltag eine andere Sprache als Deutsch.

Rund ein Viertel aller Schüler österreichweit haben eine andere Umgangssprache als Deutsch. Das ist ein Detail aus dem am Donnerstag präsentierten Integrationsbericht 2018. Der für das Kompendium zuständige Expertenrat hielt darin fest, dass die bisherigen Ansätze zur Sprachförderung nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt hätten.

Welche Sprachen werden an öffentlichen Wiener Volksschulen gesprochen?

In Favoriten und in Rudolfsheim-Fünfhaus sind Volksschulkinder mit einer anderen Umgangssprache als Deutsch mit 81 Prozent deutlich in der Überzahl. In Brigittenau sind es 82 Prozent und in Margareten sogar 88 Prozent.

„Kulturkampf im Klassenzimmer"

