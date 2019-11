Unter den tot in einem Lastwagen gefundenen 39 Vietnamesen sind nach Angaben der britischen Polizei zehn Teenager. In der am Freitag veröffentlichten Liste finden sich unter anderem zwei 15-Jährige und ein 17-Jähriger.

Insgesamt kamen 31 Männer und acht Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren ums Leben. Die meisten Opfer stammen der Mitteilung zufolge aus der vietnamesischen Provinz Nghe An. Dort hatte die vietnamesische Polizei acht mutmaßliche Mitglieder eines Menschenhändlerrings verhaftet.

Die Leichen waren am 23. Oktober in einem Kühllaster in Grays östlich von London entdeckt worden. Der Container war aus dem belgischen Zeebrugge in die Grafschaft Essex verschifft worden. Der 25 Jahre alte Lkw-Fahrer ist wegen Totschlags in 39 Fällen und Menschenhandels angeklagt, nach zwei verdächtigen Brüdern wird gefahndet. Alle drei Männer stammen aus dem britischen Nordirland.