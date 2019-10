Im östlichen Teil des Großraum London sind am Mittwoch in einem Lkw-Container 39 Leichen entdeckt worden. Das berichtete die britische Polizei. Als Fundort wurde ein Industriegebiet in Thurrock angegeben. Der 25-jährige Lenker des Trucks, ein Nordire, wurde festgenommen.

Der Lkw soll von Bulgarien über Holyhead in Wales nach Großbritannien gekommen sein. Wie die Polizei weiter berichtete, wurde der Fahrer unter Mordverdacht festgenommen. "Wir sind gerade dabei, die Leichen zu identifizieren", berichtete ein Polizei-Sprecher. "Das kann aber länger dauern."

Die Leichen wurden im Waterglade Industrial Park in Grays an der Themse entdeckt, rund 30 Kilometer östlich vom Großraum Londons. Alle Opfer, 38 Erwachsene und ein Teenager, waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot.

Der Fall weckt Erinnerungen an den Fall von 71 Flüchtlinge, die im August 2015 an der A4 (Ostautobahn) bei Parndorf im Burgenland erstickt in einem Kühl-Lkw gefunden wurden. Ums Leben gekommen waren die Geschleppten auf ungarischem Staatsgebiet. Beim Prozess gegen insgesamt 14 Angeklagte in der südungarischen Stadt Kecskemet wurden die vier Hauptangeklagten zunächst zu 25 Jahren, im Berufungsverfahren zu lebenslanger Haft verurteilt.