Heute am 1. Juli hält die Volkspartei ihren 38. ordentlichen Bundesparteitag im Linzer Design Center ab. Im Zentrum des Parteitags steht die Wahl von Sebastian Kurz zum Bundesparteiobmann der Volkspartei. Zugleich wird eine Statutenreform beschlossen, mit der eine Reihe von Bedingungen des ÖVP-Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl umgesetzt werden. Der Parteitag liefert auch den Auftakt für den Start der "Bewegung Sebastian Kurz".

"Der 1. Juli ist ein entscheidender Tag für die Volkspartei. An diesem Tag erfolg der Startschuss für unsere Bewegung und somit die Öffnung der Partei nach außen", erklärte ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger. "Zeit für Neues - Zusammen neue Wege gehen" lautet das Motto des 38. Bundesparteitags, an dem mehr als 1.000 Delegierte aus ganz Österreich, Ex-Parteichefs, Landeschefs und Minister teilnehmen. Hier können Sie den Parteitag ab 13:25 Uhr via Live-Stream mitverfolgen.

Die ÖVP wählt am Samstagnachmittag Sebastian Kurz auf einem Parteitag in Linz offiziell zu ihrem 17. Obmann. Die Latte für Kurz liegt einigermaßen hoch: Sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner, der im Mai nach monatelangen innerparteilichen Machtkämpfen seinen Hut nahm, hatte bei seiner einzigen Kür zum Parteichef 2014 immerhin 99,1 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten

© Renate Kromp / News

© Renate Kromp / News Alle wollen ein Foto oder Handshake - Kurz ist begehrt

Umbau der Partei und Veränderung im Land

Am Vormittag fanden im Linzer Design Center bereits nicht-medienöffentliche Workshops für die Delegierten statt. Im Hauptsaal war Samstagmittag bereits alles für die Ansprache des neuen Parteichefs, die sich um die inhaltlichen Themen Standort, Sicherheit und Soziales drehen soll, vorbereitet: Als Bühnenbild wurden in kühles Licht getauchte weiße und türkise Container inszeniert, die den "Umbau der Partei und die Veränderung im Land" symbolisieren sollten, wie es seitens der Partei hieß.

Straffer Zeitplan

Der Zeitplan ist straff, der Parteitag soll mit eineinhalb bis zwei Stunden ziemlich kurz ausfallen. Die Ruhe vor dem Sturm nutzten die zahlreichen Medienvertreter - es waren auch einige Journalisten aus Deutschland, aber auch aus Japan und China angemeldet - zum Aufbau. Vor dem Design Center versammelten sich auch einige SPÖ-nahe Aktivisten, die Kurz die Homo-Ehe und Sozialpolitisches ans Herz legten.

© Renate Kromp / News

Richtig los geht es um 13.30 Uhr. Zunächst wird eine Statutenreform beschlossen, mit der eine Reihe von Bedingungen des ÖVP-Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl umgesetzt werden. Kurz soll bei wesentlichen Personal- und Strategieentscheidungen freie Hand erhalten. Dann folgt die Rede des neuen Parteichefs. Nach der offiziellen Kür von Kurz werden auch dessen neue Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt: Casinos-Vorständin Bettina Glatz-Kremsner, die Bregenzer Stadträtin Veronika Marte, die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl sowie der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer. Den Abschluss des Parteitags bildet ein Sommerfest, zu dem an die 5.000 Unterstützer erwartet werden.