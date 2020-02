Der eine ist Abteilungsvorstand im Spital, der andere einer der letzten klassischen Landärzte. Doch was sie eint, ist derselbe Akutpatient: das Gesundheitssystem. Vernichtende Diagnose: "Wer gesund in eine Ambulanz geht, kommt krank wieder raus "

In Tagen wie diesen wirkt er fast schon ein wenig aufgekratzt - dabei bewirkt sein Job eigentlich genau das Gegenteil: Rudolf Likar, Professor Rudolf Likar, ist einer der angesehensten Anästhesisten Österreichs und Chef der Abteilungen für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt und am Landeskrankenhaus Wolfsberg.

Doch seit einigen Tagen fungiert Likar im kleinen Land mit dem aufgeblähten Gesundheitssystem auch als eine Art politischer Aufwecker oder, im Speak unserer Zeit formuliert, als "Wut-Arzt". Ein Buch hat er geschrieben, gemeinsam mit drei renommierten Kollegen; "Im kranken Haus" heißt es beziehungsvoll und rechnet schonungslos mit dem heimischen Spitalswesen und dem eklatanten Mangel an niedergelassenen Medizinern ab.

"Gehen Sie nie in ein Krankenhaus, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Wer es gesund betritt, geht mit einer Diagnose wieder raus. Jeder bekommt eine Diagnose, jeder. () Das ist der Fehler im System", schreibt Likar. "Morbus Irgendwas" nennt er das. Und das ist für einen Mann, der seit gut drei Jahrzehnten in maßgeblichen Positionen in Krankenhäusern mitentscheidet, durchaus bemerkenswert.

