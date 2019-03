Wien ist weiterhin die weltweit lebenswerteste Stadt: Darauf lässt zumindest die jüngste Mercer-Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, schließen. Das Beratungsunternehmen hat die Bundeshauptstadt zum inzwischen zehnten Mal hintereinander auf den ersten Platz gereiht. Dahinter liegen Zürich an zweiter sowie Vancouver (Kanada), München und Auckland (Neuseeland) ex aequo an dritter Stelle.

Unter den Top-Ten finden sich im Ranking - abgesehen von Vancouver und Auckland - ausschließlich europäische Citys. Die Plätze sechs bis zehn belegten somit Düsseldorf, Frankfurt, Kopenhagen, Genf und Basel. Das Schlusslicht der insgesamt 231 verglichenen Metropolen bildet erneut die irakische Hauptstadt Bagdad hinter Bangui (Zentralafrikanische Republik) und Sanaa (Jemen).

Wiens Vorzüge

"Neben einem stabilen politischen und sozialen Umfeld punktet die österreichische Hauptstadt vor allem durch sehr gute medizinische Versorgung, ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitangebot sowie eine ausgesprochen hohe Anzahl an internationalen Schulen", begründete Mercer in einer Aussendung die Bestplatzierung Wiens: "Die geringe Kriminalitätsrate, eine effiziente Strafverfolgung sowie ein hervorragendes Angebot an qualitativ hochwertigem Wohnraum, sowohl im Stadtgebiet als auch in der Umgebung, haben dazu beigetragen, dass Wien seine Spitzenposition erneut verteidigt hat."

Kein Ausruhen auf Lorbeeren

Wien ruhe sich aber nicht auf den Lorbeeren aus und werde "weiter daran arbeiten, dass alle Wienerinnen und Wiener unabhängig von Einkommen oder Herkunft am hohen Lebensstandard in der Stadt teilhaben können", versicherte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) per Aussendung.

Die Mercer-Studie bewertet jährlich 231 Großstädte anhand von 39 Kriterien. Basis sind Umfragen unter Mitarbeitern von Unternehmen, die ins Ausland entsendet wurden. Abgefragt werden etwa politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Aspekte, aber auch Gesundheit und Bildungsangebote.

Spezialauswertung zum Thema Sicherheit

Eine Spezialauswertung wurde dieses Jahr zum Thema Sicherheit durchgeführt. Hier erreichte Wien den sechsten Platz. Luxemburg schnitt am besten ab. Helsinki sowie die Schweizer Städte Basel, Bern und Zürich teilen sich den zweiten Platz.