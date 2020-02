Wer kein Morgenmensch ist, weiß genau wie schwierig es ist, schon in den frühen Morgenstunden produktiv zu sein. Autor Jason Aten verrät in einem Beitrag für US-Onlinemagazins „Inc.“, zwei simple Tipps, die Sie am Abend befolgen können, um am Morgen fit zu sein.

1. Führen Sie eine Abendroutine ein

Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Und diese Sicherheit führt zu Entspannung und lässt uns schneller einschlafen. In zahlreichen Erziehungsratgebern steht geschrieben, dass Kinder, die nicht ins Bett gehen wollen (und das ist ja bekanntlich die Mehrheit) eine Abendroutine brauchen. Diese Abläufe helfen aus diesem Dilemma. Das Gleiche funktioniert laut Kolumnist Jason Aten auch für Erwachsene.

Wer eine Routine einführt, die vorgibt, wann und wie man schlafen geht, programmiert die innere Uhr des Körper darauf, automatisch zu einer gewissen Zeit auf „Schlafmodus“ umzustellen. Dieses Ritual sei nicht kompliziert.

So könnte die Routine aussehen

Aten etwa bringt jeden Abend um die gleiche Uhrzeit gemeinsam mit seiner Frau die Kinder ins Bett; dann schließt er sein Smartphone an den Strom an, damit es über Nacht lädt; danach zieht er sich um, putzt sich die Zähne. Dann befolgt er Tipp zwei, den wir Ihnen gleich genauer erklären, und zum Schluss schaut er mit seiner Frau eine halbe Stunde Fernsehen – am liebsten eine Serie. Aten schreibt, dass er durch diese Technik jeden Abend innerhalb von weniger als fünf Minuten einschläft.

2. Starten Sie die "Stift-und-Notizblock-Strategie"

Es klingt vielleicht komisch, ist laut Jason Aten aber überaus wirkungsvoll: Jeder braucht eine Abladestation für all die Gedanken, die man sich macht sobald man im Bett liegt und einschlafen will. Den genau dies Grübeln über Probleme, versäumte Dinge und noch zu erledigende Aufgaben hält uns vom Schlafen ab. Aten rät daher dazu, einen Schreibblock und einen Stift griffbereit auf dem Nachttisch zu haben.

Aten verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen, die nahelegen, dass die Stift-und-Notizblock-Strategie tatsächlich dabei hilft, mental abzuschalten. Und einen Vorteil dieser Technik erwähnt er selbst noch: Wer abends schon eine Liste der Dinge erstellt hat, die noch zu erledigen sind, der weiß am nächsten Morgen sofort, was zu tun ist.