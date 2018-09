Ein Problem, das Soldaten, aber auch eine Großzahl von Menschen außerhalb der Armee betrifft, sind Einschlafprobleme. Für Flugschüler der US-Marineschule wurde eine wissenschaftlich messbare Methode entwickelt, die auch jeder Zivilist praktizieren kann.

Die US-amerikanische Bloggerin Sharon Ackman beschreibt die Methode, die dabei helfen soll in zwei Minuten einzuschlafen. Im Detail gehe es um die schrittweise Entspannung sämtlicher Körperpartien, die man sehr bewusst herbeiführen muss. Man beginnt zunächst im Gesicht. Dieses soll man sich als das Epizentrum seiner Gefühle vorstellen.

Schritt 1

Mit geschlossenen Augen fängt man an, langsam und sehr tief zu atmen und zwar mit komplett entspannten Gesichtsmuskeln. Die Augen werden nicht zugepresst oder das Gesicht, wie etwa bei Regen, zusammengezogen, sondern alle Partien, speziell die Lider sollen ganz wie von selbst zufallen. Der Kopf liegt ebenfalls locker, ohne einen Muskel anzuspannen, auf dem Kissen. Das unverkrampfte Gesicht mit dem bequem liegenden Kopf gibt ein Signal an den Rest des Körpers, sich ebenfalls zu entspannen.

Schritt 2

Es folgen Schultern, Nackenpartie, Arme und Finger. Auch deren Anspannung gilt es zu lösen. Die Muskeln werden hierfür Stück für Stück kurz angespannt und anschließend ganz bewusst vollständig wieder gelöst. Fehlt noch die untere Körperhälfte. Man beginnt mit dem stärkeren Oberschenkel, Linkshänder mit dem linken, Rechtshänder mit dem rechten und verfahre wie bei der oberen Körperhälfte. Dann folgen Waden und Füße, wieder jeweils abwechselnd.

Schritt 3

Schlussendlich brauche es nur noch einen Schritt zum Tiefschlaf. Das Denken im Kopf muss ausgeschaltet werden. Hierfür bietet Ackman zwei Wege an. Entweder man wiederholt im Kopf mantraartig die Worte "nicht nachdenken, nicht nachdenken", oder man versucht, sich in eine sichere und gemütliche Umgebung hineinzudenken. Etwa eingemummelt auf seiner Lieblingscouch oder in einen stockfinsteren und geräuschlosen Raum (diese Form der Vorstellung von "Gemütlichkeit" betrifft eher die militärischen Voraussetzungen der Studie). Aber auch eine einsame Sommerwiese tauge als Zufluchtsort. Nach erfolgreicher Entspannung setze der Schlaf bereits zehn Sekunden später ein.

Sechs Wochen Übung für nachhaltigen Erfolg

Etwas Übung sei jedoch unerlässlich. Nach sechs Wochen eifrigen Trainings gelang es 96 Prozent der Flugschüler, in zwei Minuten oder gar weniger einzuschlafen. Sogar, wenn sie kurz vorher Kaffee getrunken hatten oder Schussgeräusche im Hintergrund ertragen mussten.