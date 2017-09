Die Tiroler Zillertalbahn ist Mittwochvormittag bei Schlitters aus unbekannter Ursache entgleist. Fünf Personen sind verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Betroffen war eine Zuggarnitur mit drei Waggons. Einer davon kippte komplett um, ein weiterer stand schräg zum Gleis und der dritte dürfte stehen geblieben sein, hieß es.

Im Einsatz befanden sich Rettungskräfte, ein Hubschrauber sowie die Exekutive. Der Unfall hatte sich gegen 10.30 Uhr ereignet.

Fünf Passagiere leicht verletzt

In der Zuggarnitur der Tiroler Zillertalbahn, die am Mittwochvormittag bei Schlitters entgleist ist, befanden sich rund 30 Fahrgäste. Fünf von ihnen wurden bei dem Unfall verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Vier mussten in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden, wobei der Verletzungsgrad eher leicht sein dürfte.

Der Zug war im Bereich der Weichenanlage entgleist. Betroffen waren drei Waggons, wobei der Steuerwagen umkippte, hieß es. Die Unfallursache war zunächst noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestellte einen Sachverständigen.

"Seitens der Zillertalbahn bedauernd wir diesen Vorfall sehr, entschuldigen uns bei den Verletzten und werden umgehend mit den zuständigen Behörden die Aufarbeitung und Analyse dieser Entgleisung angehen", erklärte Helmut Schreiner, Vorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe, in einer Aussendung. Der Betrieb der Zillertalbahn könne indes ungehindert weiter gehen. Die Garnitur soll noch heute, Mittwoch, mittels Schwerlast-Kränen aufgerichtet und in die Werkstätten nach Jenbach gebracht werden.