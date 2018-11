Winterzeit ist Teezeit. Wer es mit der Zubereitung jedoch nicht allzu genau nimmt, könnte schon bald den Preis dafür zahlen. Das ist der häufigste Fehler beim Tee-Kochen - und warum er krank machen kann.

Im Alltag nimmt man es mit der Zubereitung des Heißgetränks - vor allem dann, wenn es schnell gehen soll - oft nicht allzu genau. Was allerdings die Wenigsten wissen: Das kann negative gesundheitliche Folgen haben. Der Grund ist folgender: Vor allem in Kräuter- oder Früchtetees können sich Bakterien, Hefen und Schimmelpilze befinden. Das allein ist in der Regel nicht weiter schlimm. Es hat auch nichts mit der Qualität des Produkts zu tun, sondern liegt viel mehr daran, dass Tee nun einmal ein Naturprodukt ist.

Unter Umständen können sich aber auch Krankheitserreger, wie etwa Salmonellen, im Tee befinden, wie das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung laut "stern.de" erklärt. Vor allem für kleine Kinder und ältere Menschen sowie solche, deren Immunsystem geschwächt ist, besteht hier das Risiko einer Infektion - sofern der Tee nicht richtig zubereitet, sprich wenn er nur mit warmem, nicht aber mit kochend heißem Wasser aufgegossen wird. Denn nur kochend heißes Wasser kann potenzielle Krankheitserreger abtöten.