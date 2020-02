Mit Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als hundert Stundenkilometern ist der Sturm "Sabine" über große Teile Deutschlands hinweggefegt. Ab heute Mittag soll er auch über Österreich ziehen.

Zahlreiche Parks in Wien gesperrt

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" werden zahlreiche Parks in Wien am Montag gesperrt. Die bekanntesten Anlagen darunter sind die Prater Hauptallee, der Donaupark, der Wasserpark, der Türkenschanzpark und der Kurpark Oberlaa. Das sagte der Wiener Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Weisgram appellierte, für die Dauer des Sturms die Nähe von Bäumen zu meiden. Es würden insgesamt 60 Anlagen, die mit Toren und Zäunen versehen sind, geschlossen und zusätzlich mit einem Absperrband versehen, dass das jeweilige Gelände als bis auf Weiteres nicht zugänglich kennzeichnet. Dazu kommen weitere 160 Anlagen in der Bundeshauptstadt, die ebenfalls mit einem Sperrband versehen werden.

Gesperrt ist am Montag auch der Eistraum am Rathausplatz, zumindest bis 17.00 Uhr. Der Lainzer Tiergarten bleibt laut Forstdirektor Andreas Januskovecz ebenfalls geschlossen.

Stadt Innsbruck warnt

Die Stadt Innsbruck hat wegen des Sturmtiefs "Sabine" von Spaziergängen in Parkanlagen und bewaldeten Gebieten abgeraten, diese sollten "unbedingt vermieden werden". Außerdem sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und freie Gegenstände auf Terrassen oder Balkonen weggeräumt werden, sagte Elmar Rizzoli, Amtsvorstand für Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen in einer Aussendung.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und zehn Freiwillige Feuerwehren seien vorbereitet. "Bisher sind keine nennenswerten Einsätze zu verzeichnen", hieß es. Ab Dienstag soll sich die Lage wieder beruhigen. Im Innsbrucker Stadtraum wurden Windspitzen von 90 km/h, auf den Bergen bis zu 160 km/h prognostiziert.

Erste Schäden in der Steiermark

In der Nacht auf Montag hat das Sturmtief "Sabine" erste Schäden in der Weststeiermark verursacht: Bäume fielen auf Straßen, das Blechdach eines Carports wurde abgesteckt und auf das Nachbargrundstück geschleudert, ein anderes Carport brach zusammen und stürzte auf zwei Autos. Vorerst standen 80 Helfer im Einsatz.

Gegen 2.30 Uhr wurden die ersten heftigen Windstöße registriert. Die Freiwilligen Feuerwehren Glashütten, Eibiswald, Gressenberg und Osterwitz rückten wegen umgestürzter Bäume aus. Nahe Eibiswald kümmerten sich die Einsatzkräfte um das eingeknickte Carport und in Schwanberg räumten Feuerwehrleute das weggerissene Blechdach weg. Verletzt wurde vorerst niemand.

Mehrere Menschen in Deutschland verletzt

In Deutschland wurden schon mehrere Menschen verletzt. Auch kam es zu schweren Verkehrsbeeinträchtigungen, die voraussichtlich teilweise auch noch am Montag anhalten würden.Die stärksten Böen und teils auch Starkregen erwarten die Meteorologen jetzt für den Süden. Für die komplette Südhälfte Deutschlands gilt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die zweithöchste Unwetterwarnstufe, für einige Regionen in Baden-Württemberg und Bayern sogar die höchste - hier ist weiterhin "extremes Unwetter" zu erwarten.

In Süddeutschland und Nordwesten Österreichs sind in tiefen Lagen einzelne Orkanböen (laut DWD um 120 km/h) möglich, auf den Bergen teils die volle Orkanstärke (über 140 km/h). Die Menschen müssen gebietsweise mit Starkregen rechnen, zudem kann es kräftig gewittern. Zu befürchten sind laut Wetterdienst entwurzelte Bäume, herabstürzende Dachziegel oder andere Gegenstände sowie "verbreitet schwere Schäden an Gebäuden".

Deutsche Bahn lahmgelegt

Die Deutsche Bahn hatte wegen "Sabine" ihren Fernverkehr bereits am Sonntagabend deutschlandweit komplett eingestellt. Der Betrieb dieser Züge werde frühestens am Montagvormittag ab 10.00 Uhr wieder aufgenommen, teilte die Bahn mit. Es sei bereits absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern werden.

"Sabine" wütete nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes teilweise mit orkanartigen Böen. Am Brocken im Harz wurden in der Früh Windgeschwindigkeiten von bis zu 136 Stundenkilometern gemessen.

In Saarbrücken wurden zwei Frauen schwer verletzt, als auf dem Parkplatz des Klinikums ein Baum auf sie niederstürzte, wie ein Polizeisprecher in der Nacht mitteilte. Eine der Frauen befinde sich in Lebensgefahr. In Paderborn wurde ein 16-jähriger Bub schwer am Kopf verletzt, als er in einem bewaldeten Gebiet von einem herumfliegenden Ast getroffen wurde. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Paderborner Polizei mitteilte.

In Frankfurt am Main knickte in dem Sturm der Ausleger eines Baukrans um und beschädigte das Dach des Frankfurter Doms. Das Ausmaß des Schadens war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zunächst noch unklar. Verletzt worden sei niemand. Eine Gefahr für Passanten durch den umgestürzten Kranausleger bestehe nicht.

Ausfälle im Flugverkehr

Viele Ausfälle auch an deutschen Flughäfen: An den beiden größten Airports Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf und Köln wurden insgesamt rund 150 Starts und Landungen gestrichen. Eurowings hatte fast alle seine Flüge gecancelt.

Das Sturmtief sorgte auch in anderen Ländern für Chaos und massive Verkehrsstörungen. In Großbritannien fiel in mehr als 90.000 Haushalten der Strom aus. Der Fährbetrieb zwischen Dover und Calais wurde eingestellt. In Schottland wurden drei Menschen verletzt, als das Dach eines Lokals teilweise einstürzte.