Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich Musiker Michael Wendler (47) und Comedian Oliver Pocher (42) nicht öffentlich zanken. Der Gipfel der öffentlich ausgetragenen Beleidigungen ist eine TV-Show. Wie es dazu kam und warum die Fans nicht erfreut sind.

Wochenlang trieb Oliver Pocher (42) auf Twitter und Instagram sein Unwesen mit Gags über Michael Wendler (47) und dessen junge Freundin Laura Müller (19). Auch Olivers Frau Amira (27) ist beim Hahnenkampf der Männer mit von der Partie.

Wie begann der Streit?

Den Anfang der Zankereien machte Pocher. Gemeinsam mit seiner Frau Amira stellte er ein Video nach, in dem Laura ihrem "Schatziii" Michael mit den Worten „Isch liebe Disch“ ein Auto schenkt. Die Instagram-Community fand das zum Schreien komisch. Fast täglich legte der Comedian - auch gerne als Wendler verkleidet - nach. Die Situation in einem beispiellosen Instagram-Beef.

Auch Michael Wendler nimmt seit jeher kein Blatt vor den Mund. Beide wissen sowohl auszuteilen, als auch einzustecken. Der Wendler ist Medien-Profi durch und durch - Unterhaltung sein Geschäft.

Streit als TV-Show

Am vergangenen Sonntag (23.Februar) wurde bekannt, dass bereits am darauffolgenden Sonntag (1. März) die Spielshow „Pocher gegen Wendler - Schluss mit lustig“ bei RTL laufen wird. In der Sendung werden Oliver und Michael bei RTL ihre Streitigkeiten Mann gegen Mann austragen

Kritik der Fans wird laut

Bei all der Freude über die Show wurde auch Kritik laut: RTL habe den Streit geplant und inszeniert - alles sei ein großer Fake. Ist Pochers Wendler-Bashing der Marketing-Stunt eines TV-Senders? Das wittern zumindest die Fans von Oliver Pocher. Online machen sie ihrem Frust Luft. Ein User schreibt: "Also der ganze Aufwand für ein Fakeduell, um Knete zu machen! Schade, echt billig!"

Wendler meldet sich zu Wort

Offiziell sagen die Beteiligten, dass die gesamte Show ganz spontan von RTL aufgezogen wurde. Michael Wendlergegenüber "Bild": "Die Show war nicht geplant! Ich habe erst Samstag davon erfahren."