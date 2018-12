Der designierte Tiroler-SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer will nach einer sexistischen Aussage dem Landesparteivorstand am Montag die Vertrauensfrage stellen. Es wird erwartet, dass er deutliche Zustimmung erhält.

SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim wird heute, Montag, Abend im Tiroler Landesparteivorstand dem geschäftsführenden Landesparteivorsitzenden Georg Dornauer nach dessen sexistischem Sager im Landtag das Vertrauen entziehen. "Ich habe ihm das auch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt", sagte Yildirim der APA. Dornauer, der sich der Vertrauensfrage stellen wird, habe dafür "vollstes Verständnis".

"Unsere Frauenorganisation hat in den letzten Jahren und unter Yildirims Führung wie keine andere für die Rechte der Frauen mobil gemacht hat", betonte Dornauer, der es als "klaren Auftrag" sieht, dass Vertrauen der Landesfrauenorganisation in seine Person "wieder uneingeschränkt herzustellen". Der 35-Jährige ging aber dennoch von einer "klaren Bestätigung" als geschäftsführender Vorsitzender im Landesparteivorstand aus.

Auch Yildrim rechnet mit Bestätigung Dornauers

Auch Yildirim rechnete damit, dass Dornauer am Montag bestätigt wird. Das Ergebnis dürfte aber jedenfalls schlechter ausfallen als noch vor zwei Wochen. Damals wurde der 35-Jährige vom Landesparteivorstand mit nur einer Gegenstimme zum Nachfolger von SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik designiert. "Ein zweites Mal bekommt er mein Vertrauen nicht mehr", so die Tiroler SPÖ-Nationalrätin. Dies sei auch eine "Glaubwürdigkeitsfrage", so Yildirim: "Schließlich solidarisieren wir uns mit Frauen, daher können wir derartige Sager nicht tolerieren."

Bogner-Strauß fordert "klares und mutiges Zeichen"

ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß forderte am Montag die Tiroler SPÖ auf, "ein klares und mutiges Zeichen für glaubwürdige Frauenpolitik zu setzen". Es dürfe keinen Platz für Sexismus in der Politik geben.

Dornauers Aussage

Dornauer hatte noch vor der Designierung zum SPÖ-Landesvorsitzenden im Landtag in Richtung der krankheitsbedingt abwesenden Grünen-Landesrätin Gabriele Fischer gemeint, dass er sich diese "nicht in der Horizontalen vorstellen" wolle. Noch während der Sitzung entschuldigte er sich für den Sager und betonte, dass er ihn einzig und allein auf die Bettlägerigkeit bezogen habe. Der designierte Tiroler SPÖ-Chef wurde daraufhin aus den Bundesgremien der Partei verbannt.