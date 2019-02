Rudi Assauer, der frühere Manager des deutschen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, ist am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben.

Schon zu Lebzeiten war Assauer als mächtiger Manager, der Schalke als sein Lebenswerk betrachtete, eine Legende der "Königsblauen".

Ein sportlicher Meilenstein in den zwei Amtszeiten (1981 bis 1986 und 1993 bis 2006) war Schalkes Triumph im UEFA-Cup 1997 mit dem von Assauer geholten Trainer Huub Stevens. Assauer litt jahrelang an Alzheimer. Zunächst ignorierte er die Krankheit, dann versuchte er sie zu vertuschen.

© REUTERS/Wolfgang Rattay

Als man Assauer bei Schalke das Präsidentenamt schmackhaft machen wollte, lehnte er ab und kam 2006 seiner Abberufung durch den Rücktritt zuvor. Die Schalke-Arena, das bei der Einweihung 2001 modernste Stadion mit herausfahrbarem Rasen und schließbarem Dach, galt als sein "Baby".

Schalke 04 ist am Mittwochabend ins Viertelfinale des deutschen Fußball-DFB-Pokals eingezogen. Die Gelsenkirchner setzten sich zu Hause gegen Bundesliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf sicher mit 4:1 durch. Das Spiel stand im Eindruck des Todes von Rudi Assauer. Beide Teams traten im Gedenken an den früheren Schalke-Manager mit Trauerflor an.

Berührende Worte von Sophia Thomalla

Auch Rudi Assauers ehemalige Ziehtochter Sophia Thomalla, mit deren Mutter Simone er zehn Jahre lang liiert war, findet berührende Worte für die einstige Vaterfigur.

