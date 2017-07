Die neuen Ergebnisse der "Talent Survey 2017" des Beratungsunternehmens Universum sind da: Über 11.000 Studierende an rund 30 österreichischen Universitäten und Fachhochschulen haben heuer wieder abgestimmt, welche Hochschule ihrer Meinung nach die beste ist.

Zwischen November 2016 und April 2017 wurden laut Aussendung 11.296 Studierende in Österreich zu ihren Karriereambitionen und ihrer Hochschulwahrnehmung befragt. Dabei wurde die Bewertung in drei Kategorien unterteilt: 1. Kategorie: Most Satisfied Students, 2. Kategorie: Best Career Service, 3. Kategorie: Strongest Focus on Employability

Most Satisfied Students

Kategorie 1 erfasste die Bereitschaft die eigene Hochschule an Bekannte und Verwandte zu empfehlen und die generelle Zufriedenheit mit der eigenen Hochschule. Auch wurde wert darauf gelegt, ob die Studierenden sich wieder für die selbe Hochschule entscheiden würden. Platz eins bei den Universitäten erreichte die Universität für Bodenkultur in Wien, Platz zwei geht an die Montanuniversität Leoben, Platz drei an die TU Graz. Bei den Fachhochschulen belegte die IMC FH Krems den ersten Platz, gefolgt vom Management Center Innsbruck und dem FH Technikum Wien.

Best Career Service

Kategorie 2 zielt auf die Zufriedenheit der Studierenden im Hinblick auf die Arbeit der Career Services ihrer Hochschulen ab. Diese ist im Vergleich zur letzten Umfrage insgesamt gestiegen. Österreichs Top-Unis in diesem Bereich in der Reihenfolge des Rankings sind: TU Wien, TU Graz, Universität, Klagenfurt. Die Top-Fachhochschulen sind: Management Center Innsbruck, IMC FH Krems, FH Wien der WKW.

Strongest Focus on Employability

Unter Kategorie 3 wurde ermittelt, wie gut Österreichs Studierende sich mit ihrem Studium für den Arbeitsmarkt vorbereitet fühlen. Studierende von Universitäten haben eine "Gute Referenz für die weitere Ausbildung und/oder Karriere" als das attraktivste Attribut (50,4 Prozent) genannt. Mit etwas Abstand folgt der Aspekt, dass eine "Hohe Beschäftigungsrate der Abgänger" (38,0 Prozent) wichtig ist.

Auf den ersten drei Plätzen landeten hier folgenden Universitäten: Montanuniversität Leoben, WU Wien, TU Graz. Die Fachhochschulen-Sieger sind: Management Center Innsbruck, IMC FH Krems, FH Oberösterreich.