Ich war Dschihadist

An einem Wintermorgen im Jahr 2016 erhielt ich eine Videobotschaft. Ich öffnete die Nachricht und erkannte meine Freunde, zwei Brüder aus Wien. Der einer war damals 17, der andere 19 Jahre. Auf dem Film trugen sie Uniformen mit dem Logo des sogenannten Islamischen Staates (IS) auf der Brust und jeder von ihnen hatte eine Kalaschnikow in der Hand. Heute fällt es mir schwer, den Begriff Islamischer Staat zu verwenden, weil das, was sie getan haben, nichts mit dem Islam zu tun hat. Aber damals war ich ein Zweifler. Meine Freunde berichteten mir, dass sie in Syrien beim IS angekommen seien. Monatelang hatten wir vorher über ihre Pläne diskutiert, und ich hatte versucht, sie davon abzuhalten, aber irgendwann hörte ich nichts mehr von ihnen. Bis zu dieser Videobotschaft. Von diesem Zeitpunkt an war ich durchgehend mit meinen Freunden in Kontakt, sie schickten Sprachnachrichten und Videos. Bereits am zweiten Tag nach ihrer Ankunft wurden meine Freunde gefragt, ob sie Kriegserfahrung hätten oder ob sie mit einer Waffe umgehen könnten, beide verneinten. Für die IS-Kommandostruktur hätten sie daher keinen Nutzen gehabt. Sie seinen nur eine Last gewesen, aber nach Hause schicken hätte man die beiden nicht mehr können, weil sie dafür zu viel gesehen hätten. Sie seien vor die Wahl gestellt worden: Entweder sie würden direkt vor Ort getötet oder sie sollten mit einem Lastwagen zu einem Lager einer konkurrierenden Gruppe von Aufständischen fahren und sich dort in die Luft sprengen. Wir berieten uns lange. Schließlich trafen sie die Entscheidung, in die Wüste zu fahren, dorthin, wo kein Mensch lebt, um sich das Leben zu nehmen. Im letzten Video, das ich von ihnen erhielt, verabschiedeten sie sich und baten mich, die Menschen davon abzuhalten, sich dem IS anzuschließen.

Diese Geschichte lässt sich nicht überprüfen. Es existieren keine Videos und Nachrichten mehr. Aus Angst vor den Sicherheitsbehörden wurde alles gelöscht. Die Mutter der Burschen sei später an Krebs gestorben, der Vater lebe als Obdachloser auf der Straße. Achmed ist heute 24 Jahre alt, hat breite Schultern und einen Vollbart. Er sei der einzige noch lebende Zeuge und deshalb erzählt er diese Geschichte in Schulklassen und bei Workshops. Er will nicht, dass seine Freunde umsonst gestorben sind. Er will mit ihrem Tod die neue Generation warnen.

An diesem Sommervormittag sitzt Achmed in einem Besprechungsraum der Beratungsstelle Extremismus im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Es ist der Ort, wo seit Tagen durchgehend das Telefon läutet, weil Journalistinnen und Journalisten Fragen haben, nachdem am 17. Juni drei junge Männer festgenommen worden waren. Der Leiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi- Pirchner, hatte am Tag nach der Wiener Regenbogenparade die Ermittlungen wegen terroristischer Vereinigung und die Festnahmen von drei Verdächtigen im Alter von 14,17 und 21 Jahren auf einer Pressekonferenz kommuniziert -inzwischen sind alle drei Beschuldigten wieder frei.

Trotzdem wollten viele Reporter wissen, ob die Terrororganisation des IS zurück ist? Ob die Täter jünger werden? Ob es stimme, dass sie sich auf der Onlineplattform TikTok radikalisieren? All diese Fragen beantwortet hier meistens Fabian Reicher. Der Jugendsozialarbeiter ist Experte auf dem Gebiet der Ausstiegs-und Distanzierungsarbeit. Gemeinsam mit der ehemaligen News-Reporterin Anja Melzer veröffentliche er im vergangenen Jahr das Buch "Die Wütenden. Warum wir im Umgang mit dschihadistischem Terror radikal umdenken müssen".