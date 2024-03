Stadtrat Peter Hanke beim C³ Business Talk

Im Rahmen des "C³ Business Talks" gewährte der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke laut Presseaussendung einen tiefen Einblick in seine politischen Visionen und die Herausforderungen für die österreichische Hauptstadt. Seit Mai 2018 ist Hanke amtsführender Stadtrat und Landesrat und seit Beginn der SPÖ-NEOS-Koalition im November 2020 ist er für die Bereiche Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke verantwortlich. Seine politische Karriere begann nach einer erfolgreichen Laufbahn bei der Wien Holding, wo er ab 2002 als einer von zwei Geschäftsführern tätig war.

Wirtschafts- und Finanzstrategien für Wien

Beim „Business Talk“-Interview mit Thomas Prantner sprach der Wiener Finanzstadtrat über die aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen sowie finanziellen Strategien der Stadt. Angesprochen wurden unter anderem die budgetäre Situation Wiens, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen und die Herausforderungen durch Teuerung, Energiekrise und Arbeitskräftemangel. Ebenfalls diskutiert wurden Hankes beruflicher Werdegang und seine Leistungsbilanz als Stadtrat, insbesondere im Hinblick auf die Kooperation zwischen SPÖ und NEOS.

Politischer Ausblick und Herausforderungen

Besondere Aufmerksamkeit erhielten Hankes Ausführungen zur politischen Lage der SPÖ unter dem Vorsitz von Andreas Babler im Superwahljahr 2024 und seine Prognosen für die Landtagswahl in Wien 2025. Das Gespräch bot somit nicht nur Einblicke in die aktuelle Politik, sondern auch in die strategischen Überlegungen für die kommenden Jahre.

Hochkarätiges Publikum und Sponsoren

Der "C³ Business Talk" zog zahlreiche Besucher aus Wirtschaft, Politik, Medien und Werbung an, darunter prominente Namen wie Peter Umundum (Post-Vorstand), Helmut Schoba (News CEO), KR Thomas Dittrich (Geschäftsführer REIWAG Facility Services), Barbara Battisti (ORF) und Martin Gebhart (Kurier-Chefredakteur). Die Veranstaltung, die im Audi House of Progress stattfand, unterstreicht die Bedeutung des Dialogs zwischen den verschiedenen Sektoren. Sponsoren und Partner des Talks waren unter anderem die Österreichischen Lotterien, Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und Magenta.

Fazit

Der "C³ Business Talk" mit Stadtrat Peter Hanke bot wertvolle Einblicke in die politischen und wirtschaftlichen Planungen Wiens. Die Veranstaltung verdeutlichte die Bedeutung intersektoraler Zusammenarbeit und bot eine Plattform für den Austausch über die Zukunft der Stadt Wien. Hankes Ausführungen zu Finanzen, Wirtschaft und politischen Herausforderungen zeichnen ein Bild der kommenden Jahre und der Strategien, die Wien im Angesicht aktueller Krisen verfolgen wird.