Die Ringsperre in der Karwoche bringt für die Autofahrer in Wien eine große Herausforderung. Fast 12 Tage wird die Ringstraße gesperrt - Chaos und Unmut sind vorprogrammiert

In der Wiener Innenstadt wird die Ring-Sperre am Freitag, den 23. März 2018 ab 20 Uhr in Kraft gesetzt. Erst ab Dienstag, den 3. April um fünf Uhr früh soll die Ringstraße wieder in ihrer gesamten Länge befahrbar sein. Zwischen dem Schwarzenbergplatz und der Babenbergerstraße werden die Gleise der Straßenbahn erneuert. Insgesamt 1.150 Meter Schienen sollen ausgetauscht werden. Der Schwarzenbergplatz und die Babenbergerstraße selbst bleiben befahrbar.

So sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel von der kommenden Ringsperre betroffen: Die Linien 1,2,71 und D werden umgeleitet beziehungsweise kurzgeführt. Die Vienna Ringtram wird von 24. März bis zum 1. April komplett eingestellt.

© GoogleMaps die gesperrte Teil-Strecke

Umfahrung der Ringsperre

Der gesamte Autoverkehr wird lokal ab dem Schwarzenbergplatz und die Zweierlinie umgeleitet. Die Zu- und Abfahrt zur Innenstadt ist bei der Kärntner Straße und Operngasse möglich. Laut Empfehlung der Polizei sollte man aber nicht gleich bei der Babenbergerstraße auf den Ring zufahren, da es auch im dortigen Kreuzungsbereich zu Bauarbeiten kommen wird.

© GoogleMaps Umfahrungsmöglichkeit mit dem Auto

„Wir erwarten vor allem im Zuge des Morgen- und Abendverkehrs kilometerlange Staus, nicht nur vor der Ableitung am Schwarzenbergplatz und entlang der gesamten 2-er Linie, sondern auch am Franz-Josefs-Kai und auf den freien Teilen des Rings nach der Babenbergerstraße. Auch auf den anderen Verbindungen in der City und den Ausweichstrecken im 2. Und 3. Bezirk, wie unter anderem der Dampfschiffstraße, der Erdberger Lände, der Praterstraße, der Oberen und Unteren Donaustraße sind ab Montag früh Geduld und viel Langmut gute Begleiter für Autofahrer. Als großräumige Ausweichalternative bietet sich der Gürtel an“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Wer in die Innenstadt will, sollte auf die U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U4 umsteigen.

Umleitungen öffentlicher Verkehr

• Die Linie 1 fährt von Stefan Fadinger Platz über Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz Parkring – Julius Raab Platz – Prater Hauptallee und retour • Die Linie 2 fährt von Dornbach über Reichsratstraße – Dr.-Karl-Renner-Ring - Schwedenplatz – Friedrich Engels Platz und retour. • Die Linie 71 wird von Zentralfriedhof, 3. Tor bis Schwarzenbergplatz kurzgeführt. • Die Linie D wird zwischen Schwarzenbergplatz und Börse in beide Fahrtrichtungen über Parkring - Franz-Josefs Kai – Schottenring umgeleitet. • Die Vienna Ring Tram ist eingestellt