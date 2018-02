Der Zoo gewann in zwei Kategorien bei den "Oscars der Panda-Welt". Die Panda-Mama Yang Yang holte sogar Gold.

Die Pandas in Schönbrunn locken nicht nur zahlreiche Besucher in den Wiener Tiergarten, sie sind nun auch international ausgezeichnet worden. Der Zoo hat Donnerstagabend in Berlin in zwei Kategorien bei den "Oscars der Panda-Welt" gewonnen. In der Kategorie "Panda-Persönlichkeit des Jahres" hat das Weibchen Yang Yang, das gerade Zwillinge aufzieht, sogar Gold geholt, gab der Tiergarten bekannt.

"Unser Panda-Weibchen Yang Yang hat schon bei der Aufzucht ihrer ersten drei Jungtiere ihre Mutterqualitäten bewiesen. Mit der Aufzucht der Zwillinge Fu Feng und Fu Ban ist ihr eine Sensation gelungen. Noch nie zuvor hat ein Panda-Weibchen in einem Zoo oder in einer Pandastation Zwillinge ohne menschliche Hilfe großgezogen. Den Preis hat sie mehr als verdient", freute sich Tiergartendirektorin Dagmar Schratter über die "Giant Panda Global Awards", die zum fünften Mal vergeben wurden.

"Unterhaltsame Bildungsarbeit"

Einen weiteren Preis für Schönbrunn gab es in der Kategorie "Unterhaltsame Bildungsarbeit". Hier wurde das Kinderbuch "Der kleine Zoo-Entdecker. Großer Panda" mit Silber ausgezeichnet. Das Buch von Fotograf Daniel Zupanc und Tiergarten-Pressesprecherin Johanna Bukovsky bietet tierisches Wissen und Rätselspaß rund um die bedrohten Großen Pandas. "Den jüngsten Tierfreunden Wissen zu vermitteln, liegt uns sehr am Herzen", sagte Bukovsky, die die beiden Preise in Berlin entgegengenommen hat.

Ins Leben gerufen wurden die "Giant Panda Global Awards" vom "Panda-Botschafter" Jeroen Jacobs, Betreiber der Seite www.giantpandaglobal.com, um Aufmerksamkeit für die Großen Pandas und die Bemühungen zum Erhalt dieser bedrohten Art zu wecken. Exakt 300.487 Stimmen wurden bei der Online-Wahl von Panda-Fans aus 127 Ländern abgegeben.