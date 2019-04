Die Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic hat ihren Söhnen ab und zu "a Detschn" verpasst. Das sagte sie gegenüber der Zeitschrift "Datum".

Waltraud Klasnic habe ihre Söhne ab und zu geohrfeigt. "Natürlich hat er eine gekriegt, beide haben hin und wieder eine gekriegt", wie sie im Interview mit der Zeitschrift "Datum" sagte.

» Es war ja nicht Gewalt. Es war eine flotte Detschn «

Auf Nachfrage des Interviewers, ob diese mütterliche Gewalt sich dadurch erklärt, dass es eben eine andere Zeit war, entgegnet Klasnic: "Na ja, es war ja nicht Gewalt. Es war eine flotte Detschn. Sie haben meine Buben nicht gekannt. Sie sind inzwischen 53 und 55 und lachen dazu. Und so viel haben sie auch nicht gekriegt." Die Opferschutzanwältin geht davon aus, dass besagte "Detschn" den Kindern nicht geschadet haben.

Dazu Sepp Rothwangl von der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt: "Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Klasnic für ihr Amt moralisch nicht in Frage kommt, so ist er jetzt erbracht." Und weiter: "Wie will jemand, der frohgemut gesteht, seine Kinder geohrfeigt zu haben und sich auch heute davon nicht distanzieren mag, einen so sensiblen Bereich wie die Leitung einer Kommission gegen Gewalt an Kindern verantworten? Ebenso wenig darf Klasnic die Fälle von Gewalt an Kindern und Jugendlichen im österreichischen Schiverband betreuen."

Entschuldigung gefordert

Rothwangl verlangt eine Entschuldigung für diese Äußerung und fordert Kardinal Schönborn dazu auf, Klasnic den sofortigen Rücktritt als Opferschutzbeauftragte nahezulegen.