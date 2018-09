Chaos bei den Wiener Linien

Fahrtbehinderungen auf mehreren Linien der U- und Straßenbahn brachten den öffentlichen Morgenverkehr ordentlich ins Stocken.

In der Früh twitterten die Wiener Linien "Nach einer Fahrtbehinderung kommt es auf der Linie O zu unterschiedlichen Intervallen". Rund eineinhalb Stunden später wurde dasselbe für die Straßenbahn-Linien 40, 41 und 42 verlautbart.

Chaos auch bei den Linien U4 und - wie die Wiener Linien gegen 9.30 Uhr twitterten - U3. Alles in allem kann zu erheblichen Verzögerungen von bis zu 40 Minuten kommen. Grund für die Verzögerungen bei der U4 ist eine Stellwerkstörung. Die Störung betrifft den Abschnitt zwischen Heiligenstadt und der Friedensbrücke.

Auch die U6 stand heute Morgen nahezu still. Grund war eine Betriebsstörung. Für die Gäste der U-Bahn-Linie bedeutete das einen Aufenthalt von mehreren Minuten in den einzelnen Stationen. Die Wiener Linien entschuldigen sich für die Umstände und versichern, auf Hochtouren an der Behebung der Störung zu arbeiten.