In Oberösterreich kam es auf einem Schießplatz zu einer Explosion. Zwei Schwerverletzte. Weitere Detonationen seien nicht auszuschließen.

In einem Munitionslager eines privaten Schießplatzes im Bezirk Vöcklabruck hat es Donnerstagvormittag eine Explosion gegeben. Laut Polizei Oberösterreich wurden dabei zwei Zivilpersonen schwer verletzt. Weitere Detonationen seien nicht auszuschließen. Nähere Informationen gab es vorerst noch nicht.



Gegen 11:30 Uhr rückten mehrere Rettungsautos und zwei Hubschrauber nach Desselbrunn zur dortigen Schießanlage des oberösterreichischen Landesjagdverbandes aus. Die Polizei ermahnte Schaulustige von der Unglücksstelle fernzubleiben.

Was die Explosion betroffen hat

Der von der Explosion betroffene Schießpark "Salzkammergut"-Viecht" ist eine Anlage des OÖ. Landesjagdverbandes. Er befindet sich in der Gemeinde Desselbrunn im Bezirk Vöcklabruck. Dort werden neben der Ausbildung von Jägern und Sportschützen auch Übungsmöglichkeiten geboten sowie Wettbewerbe abgewickelt.

Die Anlage bietet Wurfscheiben-Parcours mit Zielen am Boden - beispielsweise Hasenscheiben - oder mit fliegenden Zielscheiben, die Enten darstellen sollen, sowie Schießkanäle für Lang- und Kurzwaffen. In den Langwaffenkanälen mit jeweils 100 Metern Länge werden unter anderem auch Prüfungen im Rahmen der Jägerausbildung sowie das Einschießen von Gewehren durchgeführt. In den Kurzwaffenkanälen kann unter anderem für die Ausbildung von Personen mit Waffenbesitzkarten oder den Waffenführerschein auf bis zu 25 Meter geschossen werden.

Ein Brand in einem Schießkanal dürfte offenbar eine Kettenreaktion von Munitionsverpuffungen in der Schießanlage des oberösterreichischen Landesjagdverbandes ausgelöst haben, teilte die Polizei mit. Mit der Suche nach der Brandursache könne derzeit noch nicht begonnen werden, da es immer noch zu kleineren Explosionen komme.

Zwei Personen, vermutlich Sportschützen, wurden am Vormittag durch eine Explosion erheblich verletzt. Eine sei "schwerst verletzt" mit dem Notarzthubschrauber in ein Spital nach Wien geflogen worden, berichtete ein Polizeisprecher weiter.