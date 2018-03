Ein 16-Jähriger hat in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) auf seinen 17-jährigen Bruder eingestochen. Dieser schwebt nach einer Notoperation in Lebensgefahr. Der Verdächtige ist geständig und befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt.

Der arbeitslose österreichische Staatsbürger gab der Aussendung zufolge zu, am Mittwoch gegen 13.35 Uhr seinen um ein Jahr älteren Bruder mit einem Klappmesser im Elternhaus attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt zu haben. "Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung", teilte die Exekutive mit. Als der 17-Jährige von der Schule nach Hause gekommen sei, habe ihm der Jugendliche mehrere Stiche in den Rücken und Bauchbereich versetzt.

Opfer rettete sich ins Freie

Das Opfer konnte den Angriffen entkommen, sich ins Freie retten und durch laute Hilfeschreie die Nachbarn alarmieren. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 17-Jährige in das SMZ Ost nach Wien geflogen und sofort notoperiert, es bestehe Lebensgefahr.

Die beiden Brüder befanden sich zum Tatzeitpunkt alleine im Haus. Der 16-Jährige flüchtete durch ein Dachfenster ins Freie und stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Er wurde aufgrund von dringendem Tatverdacht festgenommen.