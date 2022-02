Der Klatsch des Tages

Rihanna erwartet ihr erstes Kind

Popsängerin Rihanna erwartet ihr erstes Kind. Die 33-jährige Musikerin zeigte im New Yorker Stadtteil Harlem begleitet von ihrem Freund, dem US-Rapper ASAP Rocky, ihren Babybauch. Die Sängerin von Hits wie "Diamonds" und "Umbrella" ließ sich vom Promi-Fotografen Miles Diggs mit über dem kugelrunden, nackten Bauch geöffneten Mantel ablichten.

Dass just an dem Wochenende ein Schneesturm über New York hinwegzog und eisige Temperaturen in die Millionenmetropole brachte, schien den auf der Karibikinsel Barbados geborenen Superstar nicht zu stören. Die Fotos wurden am Montag veröffentlicht.

Rihanna und der gleichaltrige ASAP Rocky hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr offiziell gemacht, nachdem es zuvor lange Zeit Gerüchte über eine Liaison gegeben hatte. Im Mai 2021 bezeichnete der Rapper die Sängerin und erfolgreiche Mode- und Kosmetikunternehmerin im Magazin "GQ" als "Liebe meines Lebens". Auf die Frage, ob er bereit für die Vaterrolle sei, sagte er: "Ich glaube, ich wäre ein unglaublicher, bemerkenswerter, alles in allem toller Vater."

Tina Ruland raus aus Dschungelcamp

Dschungel-Aus für Schauspielerin Tina Ruland: Die 55-Jährige erhielt am Montagabend die wenigsten Zuschauerstimmen und muss das RTL-Dschungelcamp verlassen. Die Entscheidung nahm Ruland gefasst auf - zuvor hatte sie am Lagerfeuer noch bekräftigt, die Dschungelkrone unbedingt gewinnen zu wollen. "Es ist okay", sagte Ruland und tröstete Mit-Kandidatin Linda Nobat (26), die nach der Bekanntgabe einige Tränen zerdrückte.

Für Reibereien sorgte an Tag elf weiter Kandidat Eric Stehfest (32), der am Vortag seine Dschungelprüfung verweigert hatte. Nach einer privaten Aussprache mit Harald Glööckler (56) und einer Entschuldigung gegenüber der Gruppe ("Das kommt von Herzen!") verziehen ihm die Camper jedoch. Das Vertrauen sei trotzdem weg, resümierte der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic (27).

Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten Stehfest zeigte sich Pavlovic dann bei seiner eigenen Dschungelprüfung besonders motiviert. In einem Kanalisations-Parcours mit dem Titel "Locus Pocus" bekam er es unter anderem mit Ratten, Schlangen und Krokodilen zu tun und sammelte dabei acht von acht möglichen Sternen.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Show in diesem Jahr in Südafrika statt in Australien gefilmt. Nach Rulands Auszug sind noch sieben Kandidaten im Rennen.

Queen-Jubiläum soll alle Rekorde brechen

Zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wollen britische Stars die größte Party feiern, die ihr Land je erlebt hat. "Wir wollen so viele Menschen wie möglich beteiligen. Wenn es mehr als zehn Millionen werden, ist das ein nationaler Rekord", sagte der britische Schauspieler Ross Kemp am Montag im BBC-Interview.

Schätzungen zufolge sollen sich zur Hochzeit von Prinz Charles und Prinzessin Diana 1981 etwa zehn Millionen Menschen an Straßenpartys beteiligt haben. Beim 60. Thronjubiläum der Queen vor zehn Jahren sollen es der BBC zufolge 8,5 Millionen gewesen sein.

© imago images/i Images

Für den 5. Juni dieses Jahres rufen Kemp und etliche andere britische Prominente zu einem "Dankeschön"-Tag ("Thank You Day") auf, an dem Menschen in ganz Großbritannien Freunden, Nachbarn und Beschäftigten des Gesundheitsdienstes danken und mit ihnen feiern sollen. Auch der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate, Fußballikone Gary Lineker und der Musiker Levi Roots sind an der Aktion zum 70-jährigen Jubiläum der Queen auf dem Thron beteiligt.

Am kommenden Sonntag ist es 70 Jahre her, dass Queen Elizabeth II. nach dem Tod ihres Vaters ihre Regentschaft begann. Die Feierlichkeiten samt Paraden, Konzerten und einem zusätzlichen Feiertag sind jedoch erst für Anfang Juni geplant.

"Das liegt vor allem am englischen Wetter", sagte die Royal-Biografin Jane Ridley am Montag zu Korrespondenten in London. Auch im Juni werde davon viel abhängen. "Thronjubiläen sind ein großartiger Anlass für einen Monarchen, mit dem Volk in Kontakt zu kommen." Vor zehn Jahren habe die Queen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Prinz Philip auf einer Bootsfahrt auf der Themse in strömendem Regen stehen müssen. Ein ähnlich signifikantes Jubiläum wie das in diesem Jahr habe es noch nie gegeben, sagte Ridley. Die 95 Jahre alte Queen ist die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs.

Mariele Millowitsch will nicht mit Ungeimpften arbeiten

Schauspielerin Mariele Millowitsch will in der Corona-Krise nicht mehr mit Ungeimpften arbeiten. Bei Dreharbeiten im vergangenen Jahr sei eine ungeimpfte, infizierte Kollegin am Set gewesen und habe über Tage wegen der Quarantäne alles lahmgelegt, berichtete die 66-jährige Kölnerin der Deutschen Presse-Agentur. "Hinterher hat sie nur gesagt, sie habe ja niemanden angesteckt. Das Ausmaß hat sie gar nicht gesehen", sagte die Schauspielerin. "Dafür habe ich kein Verständnis."

© imago images/Horst Galuschka

Für sie sei klar, "ich möchte nicht mehr mit jemanden arbeiten, der nicht geimpft ist." Bei Drehs wie zur aktuellen Folge aus der ZDF-Reihe "Marie Brand" sei Corona nach wie vor ein Thema, sagte Millowitsch. Vor allem hinter der Kamera werde sehr auf Abstand geachtet. "Da saß mittags jeder an einem anderen Tisch, das sah aus wie eine Installation." Die Menschen nähmen sich auch nicht mehr in den Arm, was ihr aber wenig ausmache: "Ich bin nicht so die Rumknutscherin." Das ZDF zeigt die neue Folge am Mittwoch um 20.15 Uhr: "Marie Brand und der überwundene Tod" ist der 30. Fall der Krimireihe.