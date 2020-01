An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Til Schweiger dreht Dokumentarfilm über Bastian Schweinsteiger

Der deutsche Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger (56) dreht eine Dokumentation über Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (35). Der Film soll noch in diesem Jahr beim Streaminganbieter Amazon Prime Video gezeigt werden.

"Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, die es je gegeben hat, und dazu ein ganz besonders toller Mensch", sagte Schweiger laut einer Mitteilung. "Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur." Normalerweise müsse er "zu sowas" ein Drehbuch schreiben. "Bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ein Film gedreht werden."

Amazon verspricht in einer Mitteilung am Montag Schweinsteigers "Geschichte, von seinen Anfängen bis zu seinem Karriereende" und "noch nie da gewesene Einblicke in das Leben des Menschen abseits des Grüns". Es soll auch um sein Privatleben mit seiner Frau Ana Ivanović gehen. Die zentrale Frage des Films: "Wie wurde aus dem 18-jährigen 'Basti' aus Kolbermoor der Weltstar Bastian Schweinsteiger, der Deutschland 2014 zum WM-Titel führt und seine Karriere als Fanliebling in Chicago beendet?" Förderer wie die Bayern-Legenden Uli Hoeneß, Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge sollen in der Dokumentation zu Wort kommen.



"Til Schweiger ist ein guter Freund, der beste deutsche Filmemacher und für mich die wohl einzige Person, die mir ein gutes Gefühl vermitteln kann, einen Film über meine Karriere zu machen", sagte Schweinsteiger.

Opernball - Erstmals gleichgeschlechtliches Paar bei der Eröffnung

Premiere am Wiener Opernball: Am 20. Februar wird erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar an der Eröffnung teilnehmen. Zwei junge Frauen aus Deutschland haben angefragt und wurden von den Organisatoren auch zugelassen, bestätigte die Wiener Staatsoper der APA.

Die beiden heterosexuellen Freundinnen möchten mit ihrer Teilnahme für eine Chancengleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben, berichtete die dpa. Genauso wie alle andere Debütanten mussten die beiden Frauen über gute Linkswalzer-Kenntnisse verfügen. "Ich fand und finde es absolut richtig, das Frauen-Paar ins Komitee aufzunehmen, schließlich erfüllen sie das wichtigste Kriterium, und das ist den Linkswalzer zu beherrschen. Im Übrigen bleibt der traditionelle Schwarz-weiß-Effekt beim Tanzen weiterhin bestehen, denn es war für die beiden klar, dass eine Dame ein weißes Kleid, die andere Dame einen schwarzen Frack tragen möchte. Ich freue mich", sagte Organisatorin Maria Großbauer der APA.

Schauspieler Simonischek bescheinigt Berlin mangelnde Umgangsformen

Der Schauspieler Peter Simonischek (73) bescheinigt Berlin mangelnde Umgangsformen und den Wienern mangelnde Wahrheitsliebe. Eines habe er in seinen Jahrzehnten in der deutschen Hauptstadt registriert, sagte der gebürtige Grazer der "Berliner Zeitung" (Samstag): "Ich würde sagen, es ist die Abwesenheit jeglichen Charmes im Umgang. Es ist alles direkt, und daran muss man sich erst einmal gewöhnen."

Als er vor 20 Jahren nach Österreich zurückgekehrt sei, habe er wieder umlernen müssen. "In Berlin kann man das, was gesagt wird, gerne für bare Münze nehmen", sagte Simonischek, der dort etwa 20 Jahre bis 1999 an der Schaubühne spielte. "Damit ist man in Österreich ganz schlecht beraten, weil man ganz selten zu hören kriegt, was die Leute wirklich denken."

In seinem Heimatland hat Simonischek beobachtet: "Die Konvention ist: Lügen ohne Not. Die Lüge ist in Österreich Teil der Kultur, Schnitzler wäre gar nicht denkbar ohne die Kultur der Lüge", meinte der Burgschauspieler, den viele auch aus TV und Kino ("Toni Erdmann") kennen. "Lügen, weil es Spaß macht. Es geht nicht um wesentliche Dinge. Es kann den Umgang auch weicher machen."