Der Klatsch des Tages

Ruhige Weihnachten für Fendrich

Rainhard Fendrich (64) versucht nach eigenen Angaben, dem Weihnachtsrummel zu entgehen. Die ursprüngliche Idee des Weihnachtsfestes sei "einem rein profitorientierten Moloch zum Opfer gefallen", beklagte er in der "Passauer Neuen Presse". Familie und Freunde lade er vor Weihnachten zwar zu einem großen Essen in ein Wirtshaus ein. "Aber am Heiligen Abend bemühe ich mich, nicht da zu sein."

Einmal habe er den 24. Dezember in Singapur verbracht, aber auch dort sei er dem "Christmas-Wahn" nicht entgangen, sagte der Sänger, der mit Liedern wie "Macho, Macho" und "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" bekannt wurde.

Instagram ist für Britney zu gemein

US-Popsängerin Britney Spears (38) appelliert an Internetnutzer, auf fiese Kommentare und Mobbing zu verzichten. "Ich liebe es, mich euch allen mitzuteilen. Aber es ist schwer, dabei zu bleiben, da Leute die gemeinsten Sachen sagen", schrieb sie am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram.

Dahinter setzte sie drei Rufzeichen und schrieb weiter: "Wenn ihr einen Post nicht mögt, dann behaltet es einfach für euch und folgt dieser Person nicht weiter." Niemals gebe es einen Grund, bösartige Kommentare zu schreiben und andere zu mobben. Abschließend wünschte sie ihren Followern schöne Feiertage und Gottes Segen. Bereits Anfang des Jahres hatte sich Spears auf Instagram mehr Rücksicht gewünscht mit der Begründung, dass ihre Familie eine schwere Zeit durchmache.

Peter Weck haderte mit seinem Aussehen

Schauspieler Peter Weck steht auch mit 89 Jahren noch fast täglich auf der Bühne und fühlt sich dabei fit. Sein jungenhaftes Aussehen hatte dabei aber nicht nur Vorteile, wie er der "Augsburger Allgemeinen" berichtete. "Vor ein paar Jahren hat man einen Fernsehfilm in einem Altersheim gedreht", sagte er der Zeitung. "Da haben sie mich abgelehnt, weil ich zu jung ausschaue."

© APA/DPA

Es habe Zeiten gegeben, in denen er mit seinem Aussehen immer wieder gehadert habe. "Früher habe ich immer gesagt: Wann kriege ich endlich ein richtiges Gesicht? Das sieht alles zu milchig aus", sagte Weck. Heute sei er froh darüber. "Ich bedanke mich jedenfalls bei meinen Eltern für die Gene." Ein keusches Leben habe er nicht geführt. "Aber ich war auch nicht exzessiv", sagte der Wiener Schauspieler.

Peter Weck ist der einzige noch lebende Darsteller aus dem Klassiker "Sissi" aus dem Jahr 1955. Er spielte darin die Rolle des Erzherzogs Karl-Ludwig.

Queen sucht Social-Media-Chef

Die britische Queen Elizabeth II. ist zwar 93, aber ziemlich präsent: bei Terminen im ganzen Land, Treffen mit Premierminister Boris Johnson und auch auf sozialen Medien. Der Königliche Haushalt ist auf Twitter und Co. aktiv, und dafür sucht er eine neue Leitung des Teams für digitale Medien.

© Eddie MULHOLLAND / POOL / AFP

"Es geht darum, nie stillzustehen und neue Wege zu finden, um die Präsenz der Queen in der Öffentlichkeit und auf der Weltbühne zu pflegen", heißt es in einer Anzeige, die der Königliche Haushalt auch im Berufsnetzwerk LinkedIn hochlud. Ganz wichtig: Die Bewerber müssen wissen, wie jegliche Risiken beim Auftritt in sozialen Medien vermieden werden können. Der Job bringt etwa 60.000 Euro im Jahr Gehalt - und Mittagessen umsonst.