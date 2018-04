Eine 65-jährige Frau ist Dienstag früh an ihrem Geburtstag in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten getötet worden. Sie starb durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Unter Tatverdacht wurde ihr 25-jähriger Sohn festgenommen. Das Motiv sei völlig unklar, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Um 6.30 Uhr rief der junge Mann den getrennt von der Familie lebenden Vater an und sagte, er "habe etwas Schlimmes getan". Der Mann alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Polizei zur Wohnung in der Fernkorngasse rasten, fanden sie die Leiche der 65-Jährigen. Die Wohnung glich nach Angaben des Polizeisprechers einem Schlachtfeld.

Als Beamte der Wega die Tür der Wohnung im ersten Stock aufbrachen, kletterte der 25-Jährige durch das Fenster auf einen Sims und sprang in die Tiefe. Uniformierte aus der nächsten Polizeiinspektion beobachteten ihn und nahmen ihn fest. Der Verdächtige wehrte sich heftig und schrie laut.

Dienstagnachmittag hat die Beschuldigteneinvernahme begonnen, von dem sich die Ermittler Aufschluss über das Motiv erhoffen. Unklar war nach Angaben der Polizei noch, mit welchem Gegenstand die 65-Jährige erschlagen wurde. Bei der getöteten Frau handelte es sich um eine gebürtige Philippinerin, der Vater stammt aus Nigeria. Er wohnt in Niederösterreich.