Sie wollen schnell mal herausfinden, ob Ihr Gegenüber alle Tassen im Schrank hat? Dann fragen Sie ihn doch nach seinen Musikvorlieben. Diese könnten nämlich Aufschluss über die psychische Gesundheit einer Person geben. Genauer gesagt: Sie könnten darauf hinweisen, ob sie psychopathische Züge aufweist.

Pascal Wallisch und Nicole Leal von der New York University ließen 190 Psychologiestudenten an einer Testung teilnehmen, die zeigen sollte, ob die Teilnehmer psychopathische Züge aufwiesen. Anschließend wurden ihnen Songs unterschiedlicher Genres vorgespielt, wie die "Washington Post" berichtet. Die Teilnehmer sollten angeben, welche ihnen gefallen würden.

Tatsächlich zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Tendenz zu Psychopathie und dem Musikgeschmack. So erfreuten sich jene Teilnehmer, die psychopathische Züge aufwiesen, vor allem an modernen Popsongs wie "What Do You Mean" von Justin Bieber, "No Diggity" von den Blackstreets und "Lose Yourself" von Eminem. Weniger gut gefielen ihnen klassische Rocksongs wie "My Shaona" von The Knacks.

Psychopathie gilt als schwere Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ein Psychopath zeichnet sich etwa durch Selbstüberschätzung, pathologisches Lügen, einen Mangel an Empathie und manipulatives Verhalten aus. Diese Thematik scheint zu interessieren, ist oben beschriebene Studie doch nicht die erste dieser Art. So untersuchten Forscher der Universität Innsbruck erst dieses Jahr, wie Psychopathen ihren Kaffee am liebsten trinken.