Tränen bei der fünften Show von "Let's Dance". Nachdem Barbara Maier letzte Woche aussetzen musste, wird sie dieses Mal schnurstracks von den Zuschauern aus der Sendung katapultiert.

Das hätte sie sich so wohl nicht erwartet. Eigentlich wollte Barbara Maier, die letzte Woche aufgrund des Todes ihrer Großmutter bei der Tanzshow pausieren musste, jetzt noch einmal ordentlich durchstarten. Bei einem Cha Cha Cha zu "Daylight In Your Eyes" von den No Angels zeigte sie auch tatsächlich, was sie drauf hat. Die Zuschauer machten dem Model aber einen Strich durch die Rechnung.

Dabei war sie dieses Mal richtig gut. Das fanden auch die Jurymitglieder. Jorge Gonzalez lobte Barbara aufgrund ihrer Körperspannung, ihrer Hüftbewegung und ihrer Energie. Motsi Mabuse bemängelte zwar eine leichte Unsicherheit im Ausdruck, fand für Barbaras Leistung an sich aber Worte der Anerkennung: "Dein Körper hat die ganze Arbeit gemacht, gute Beinarbeit!" Na wenn das mal nichts heißt!

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Lob, Lob und nochmals Lob von der Jury

Positives Feedback kam auch von Joachim Llambi. Er würdigte den Auftritt als bisher beste Leistung, die Barbara zusammen mit ihrem Tanzbartner Sergiu Luca erbracht hat. Den Zuschauern war das Beste aber offenbar nicht gut genug. Obwohl Barbara für ihre Darbietung mit 25 Jury-Punkten belohnt wurde, reichte es insgesamt nicht zum Weiterkommen.

Zuschauer hatten kein Mitleid für Barbara

Zu wenige Zuschauer gaben ihre Stimme der ambitionierten Tänzerin. Und das, obwohl sie sich so sehr ins Zeug gelegt hatte. Für Barbara bedeutet das den Abschied aus der Show. Nach der Belastung der letzten Wochen war diese Nachricht nun wohl das Tüpfelchen auf dem i. Barbara brach in Tränen aus. Doch es hilft nichts. Für sie ist die Zeit bei "Let's Dance" zu Ende.

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Diese Kandidaten sind noch dabei

Judith Williams mit Erich Klann

Julia Dietze mit Massimo Sinató

Iris Mareike Steen mit Christian Polanc

Jessica Paszka mit Robert Beitsch

Ingolf Lück mit Ekaterina Leonova

Thomas Herrmanns mit Regina Luca

Roman Lochmann mit Katja Kalugina

Bela Klentze mit Oana Nechiti

Charlotte Würdig mit Valentin Lusin

Jimi Blue Ochsenknecht mit Renata Lusin