Nach dem katastrophalen Start letzte Woche waren nun alle Augen auf die "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski gerichtet. Würde sie es diesmal besser machen?

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Eigentlich sind es ja die Tänzer und Tänzerinnen, die sich Woche um Woche einem - mal milden, mal vernichtenden - Urteil stellen müssen. Offiziell. Das war nach dem misslungenen Moderationsdebüt von Victoria Swarovski nun aber anders. Hat die Kristall-Erbin aus den Fehlern, die sie in der ersten Sendung gemacht hat, gelernt? Würde sie sich erneut so oft versprechen? Wiederholt aus dem Konzept bringen lassen? Die gestrige Sendung sollte es zeigen.

Deutlich besser als beim ersten Mal

Und siehe da! Das Urteil der Zuschauer fällt per Twitter und Co. deutlich wohlwollender aus. Okay, der eine oder andere Versprecher ließ sich auch diesmal nicht vermeiden. Doch ließ sich die 24-Jährige bei weitem nicht mehr so schnell aus dem Konzept bringen wie beim ersten Mal. Passierte ein Fehler, wurde kurzerhand weitermoderiert. Alles in allem wirkte Victoria, die von der ersten bis zur letzten Minute der Sendung strahlte, wesentlich entspannter als bei ihrem Debüt letzte Woche. Gut gemacht!

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Der Gründe dafür mag es mehrere geben. Zum einen stand der Moderatorin diesmal ein echter Show-Profi zur Seite. Weil Daniel Hartwich aufgrund einer Grippeerkrankung das Bett hüten musste, führte neben Victoria Oliver Geissen durch die Sendung. Der lobte seine Co-Moderatorin übrigens schon im Vorfeld: "Sie ist ein herzensguter Mensch. Ich kenne niemanden, der sich akribischer auf eine Sendung vorbereitet. Wir werden uns heute einen bunten Abend machen", sagte er gegenüber der "Bild".

© MG RTL D/Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann

Was dem aufmerksamen Zuschauer aber wohl nicht entgangen ist, ist die Tatsache, dass Victoria verglichen mit der letzten Sendung etwas in den Hintergrund gerückt ist. Während nämlich Oliver Geissen die Tänzer ankündigte und sich mit ihnen dem Urteil der Jury stellte, sprich den ganzen Abend über auf dem Parkett zu sehen war, agierte die junge Moderatorin eher abseits der Bühne. Ihr Part war es, die Tänzer nach dem Auftritt in Empfang zu nehmen, ein bisschen Smalltalk zu führen und dem Publikum die Nummern zum Anrufen zu nennen. Aber egal. Ohne Zweifel hat sie ihre Sache diesmal besser gemacht. Und das gehört gelobt!

© MG RTL D/Stefan Gregorowius Ingolf Lück und Ekaterina Leonova

Wer musste gehen?

Apropos Lob. Solches durfte sich auch der eine oder andere Kandidat diesmal von der Jury abholen. Zum Beispiel Judith Williams, die mit ihrer Performance die Jury verzauberte und 24 Punkte bekam. Das konnte nur mehr Ingolf Lück toppen, der sich mit insgesamt 25 Punkten auf Platz eins tanzte. Weniger überzeugend war offenbar der Auftritt von Tina Ruland. Sie bekam insgesamt nur 14 Punkte und musste die Show verlassen. "Damit habe ich nicht gerechnet, aber es ist ein Spiel und kein Weltuntergang", sagte die Schauspielerin.

© MG RTL D/Stefan Gregorowius Tina Ruland und Vadim Garbuzov