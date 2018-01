Die Leiche des irischen Studenten, der seit einer Woche in Wien als vermisst galt, ist am Freitag im Donaukanal gefunden worden. Der 21-Jährige aus Athboy war zuletzt gesehen worden, als er in der Nacht auf Freitag mit zwei Freunden das Lokal "Flex" verließ. Die Polizei ging seit Mitte der Woche davon aus, dass der Ire unmittelbar nach dem Verlassen des Lokals in das Gewässer stürzte.

Der See- und Stromdienst der Polizei hat tagelang nach dem Mann gesucht, wobei auch ein Sonarboot zum Einsatz kam. Der Tote sei gegen 14.30 Uhr im Bereich der Freda-Meissner-Blau-Promenade von Tauchern der Spezialeinheit Cobra geortet und geborgen worden, sagte Polizeisprecher Harald Söros. Die Promenade befindet sich zwischen Augarten- und Marienbrücke und damit in unmittelbarer Nähe des "Flex". Aufschluss über die Todesursache soll eine Obduktion bringen.

Der 21-Jährige hatte sich mit zwei Studienkollegen in Wien aufgehalten. Nach seinem Verschwinden waren sein Vater, sein Bruder und seine Freundin nach Wien gereist. Auch auf Facebook wurde nach dem jungen Mann gesucht.