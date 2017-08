In ausgehöhltem Toastbrot hat ein Drogenkurier in Wien mehr als 288 Gramm Kokain versteckt. Ein Tipp führte die Kriminalisten zu dem 31-Jähriger, er wurde am Dienstag in Favoriten festgenommen und befindet sich in Haft. Die Beamten stellten das Suchtgift im Wert von rund 10.000 Euro sicher.

Im Zuge der Ermittlungen gegen westafrikanische Tätergruppen im Bereich der Drogenkriminalität erhielten Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, die Information, dass Dienstagabend ein Kurier in Wien eingetroffen sei und er sich mit dem Abnehmer im Bereich der Laxenburger Straße treffen werde. Die Beamten observierten daraufhin den Bereich zwischen Quellenstraße und Neilreichgasse. "Der Tatverdächtige kam mit seinem Rucksack hin und verhielt sich so, als ob er jemanden suchen würde", schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Der Nigerianer wurde in der Quellenstraße, Ecke Van-der-Nüll-Gasse festgenommen. Als ihn die Beamten durchsuchten, fanden sie im Toastbrot in seinem Rucksack das Kokain, das in Bodypacker-Behältnisse abgepackt war. Der 31-Jährige dürfte mit dem Zug aus Budapest nach Wien gereist sein.