Der weltweite Bestand an Bestäubern - Bienen, Fledermäusen und Schmetterlingen - geht aufgrund des Klimawandels zurück. Ohne sie würden Obst und Gemüse nicht bestäubt werden, was ein großes Problem für unsere Lebensmittelversorgung darstellt. "Jeder dritte Bissen, den wir essen, steht in direktem Zusammenhang mit einem Bestäuber", erklärt Ron Magill, Kommunikationsdirektor und Experte für Wildtiere im Zoo Miami. Äpfel, Melonen, Preiselbeeren, Kürbisse, Brokkoli und Mandeln gehören zu den Nahrungsmitteln, die vom Rückgang der Bestäuber betroffen sind.