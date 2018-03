Nur kurze Zeit nach der offiziellen Trennung von Justin Theroux soll Jennifer Aniston Trost bei einem anderen Mann suchen. Und nein, es ist nicht Brad Pitt.

Nach zweieinhalb Jahren Ehe und sieben Jahren als Paar haben Jennifer Aniston und Justin Theroux Mitte Februar ihre Trennung verkündet. "Die Entscheidung fiel in gegenseitigem Einvernehmen und liebevoll am Ende des vergangenen Jahres", erklärte das Ex-Paar. "Wir sind zwei beste Freunde, die sich entschieden haben, als Paar getrennter Wege zu gehen, freuen uns aber auf die Fortsetzung unserer geschätzten Freundschaft", teilte sie über ihre Sprecher mit. "Tiefen Respekt und Liebe" würden sie auch weiterhin füreinander haben.

Freundschaft mit Brad Pitt

Besagte Freundschaft soll Jennifer Aniston auch wieder zu ihrem Ex-Mann Brad Pitt unterhalten. Ein Umstand, der dessen Ex Angelina Jolie überhaupt nicht gefällt, weshalb sie zum Gegenschlag ausgeholt haben soll und neuerdings Interesse an Justin Theroux zeigt. Natürlich handelt es sich dabei bis dato bloß um ein Gerücht - allerdings um ein sehr pikantes.

Trost von Will Arnett

Mehr als ein bloßes Gerücht ist die Tatsache, dass sich Jennifer Aniston nach der Trennung von Justin Theroux von einem anderen Mann trösten lässt. Es handelt sich dabei um Will Arnett. Mit dem Schauspieler erschien sie unter anderem zur Oscar-Party von Jimmy Kimmel. "Sie sprach mit Freunden, während Will an ihrer Seite war, und sie sahen wirklich sehr gut zusammen aus", zitiert die Zeitschrift "In Touch" einen Augenzeugen.

© APA/AFP/VALERIE MACON Will Arnett, Jason Bateman und Jennifer Aniston

Jennifer Aniston und Will Arnett kennen sich schon länger, als ihr gemeinsamer Freund Jason Bateman im Sommer einen Stern am Walk of Fame bekam, waren sie beide anwesend. Der 47-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, was Jennifer nach der Trennung durchmacht, er selbst hat eine gescheiterte Ehe mit der Komikerin Amy Poehler hinter sich, das Ex-Paar hat zwei Söhne.

Ob Will Arnett Jennifer Aniston bloß als guter Freund zur Seite steht oder sich hier mehr entwickelt, muss sich erst zeigen. Zuletzt war der Schauspieler mit der Innenausstatterin Elizabeth Law liiert, mit der Jennifer Aniston auch schon zusammentraf. Ob die Beziehung noch aufrecht ist, ist unbekannt.

© Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP Will Arnett, Elizabeth Law und Jennifer Aniston

Jennifer Anistons Ex Justin Theroux soll sich übrigens auch schon wieder trösten. Die 25-jährige Künstlerin Petra Collins soll es dem Schauspieler angetan haben. So schnell kann's gehen in Hollywood.