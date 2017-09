Brad Pitt entschuldigt sich bei seiner Ex-Frau Jennifer Aniston. Die soll in Tränen ausgebrochen sein.

Sie waren das Traumpaar schlechthin in Hollywood: Jennifer Aniston und Brad Pitt. Am 29. Juli 2000 heirateten die beiden Schauspieler in Beverly Hills. Nach sieben Jahren war es dann aus, das traute Glück. Am 7. Januar 2007 gaben Aniston und Pitt offiziell ihre Trennung bekannt, im Oktober wurden sie geschieden.

Viele Fragen blieben offen, Gerüchte kursierten. Brad Pitt hatte Jennifer Aniston damals für Schauspielkollegin Angelina Jolie verlassen, die er bei den Dreharbeiten „Mr. und Mrs. Smith“ kennengelernt hatte. Auch von ihr ist Pitt mittlerweile getrennt.

Tränen bei Jennifer Aniston

Jetzt hat sich Pitt laut eines Exklusiv-Berichts von „In Touch Weekly“ bei seiner Ex-Frau Jennifer Aniston für seine früheren Eskapaden entschuldigt. In einem emotionalen Gespräch soll der 53-Jährige sich neben der Affäre auch dafür entschuldigt haben, ständig high und gelangweilt gewesen zu sein. Zudem bat er um Entschuldigen, dass er nicht mehr Zeit mit seiner damaligen Ehefrau verbracht habe.

Wie die Zeitung berichtet, soll Aniston nach der emotionalen Aussprache in Tränen ausgebrochen sein. Die Entschuldigung nach zwölf Jahren sei längst überfällig gewesen, so das Fazit. Seit 2015 ist Jennifer Aniston mit dem Schauspieler Justin Theroux verheiratet.