"Katia" und "Jose" könnten zu Hurrikans werden. "Irma", mit einer Ausdehnung von der Größe Frankreichs, sorgt bereits für Aufsehen.

Am Himmel über dem westlichen Atlantik brauen sich die nächsten Wirbelstürme zusammen. Wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA am Mittwoch mitteilte, befand sich Tropensturm "Katia" etwa rund 200 Kilometer östlich der Küste Mexikos, er erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern. Am Dienstagabend hatte das NHC bereits den Tropensturm "Jose" gemeldet.



Bei beiden Stürmen erwartet das US-Sturmwarnzentrum die Heraufstufung zu Hurrikans. Die Böen des Sturms Jose erreichten laut NHC bereits eine Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern - und waren damit nahe an den 120 Stundenkilometern, ab denen ein Sturm als Hurrikan der Klasse eins klassifiziert wird. "Jose" befand sich knapp 2.000 Kilometer östlich der Kleinen Antillen. Das NHC teilte mit, der Wirbelsturm könnte sich "im Laufe des Tages" zu einem Hurrikan entwickeln.

Hurrikan "Irma" war am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern in der Karibik auf Land getroffen. "Irma" erreichte die zu den Kleinen Antillen gehörende Insel Barbuda und zog dann zu den Inseln Saint-Barthelemy und Saint-Martin weiter. Dort richtete er schwere Schäden an.