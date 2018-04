Howard Carpendale und seine Partnerin Donnice haben geheiratet. Nun gibt es das erste Foto der Hochzeit.

Sie sind bereits 34 Jahre ein Paar. Nun haben der Schlagerstar Wayne Carpendale und seine langjährige Partnerin Donnice Pierce sich endlich das Ja-Wort gegeben.

Die heimliche Hochzeit fand bereits am am 12. März statt. Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen, nur Familienangehörige und die engsten Freunde waren eingeladen.

Jetzt aber veröffentlichte Sohn, Wayne, ein Foto des glücklichen Paars. Die US-Amerikanerin Donnice trägt ein schlichtes, cremefarbenes Kleid, Howard ein dunkelblaues Sakko, dazu sein Markenzeichen, einen blauen Schal.



"Nach 34 Jahren frisch verheiratet. Ich glaub, das hält. Donnice Carpendale in da house! So happy for you two", schreibt Wayne zu dem Foto.

Und was sieht man da? Auch Waynes hochschwangere Frau Annemarie lächelt auf dem Foto. Howard will bald Opa.

Warum hat das Paar so lange gewartet?

Aber warum hat es mit der Hochzeit so lange gedauert? Gegenüber "Bunte" spricht der Schlagerstar ganz offen:

"Donnice war alkoholkrank. Wir haben den Kampf gegen dieses Teufelszeug zusammen gewonnen, aber es hat verdammt lange gedauert. Durch dieses Gift haben wir die dunkelsten Momente im Leben kennengelernt. Aber seit zwei Jahren ist es vorbei. Seitdem reden wir wieder ernsthaft übers Heiraten"

