Der Fall der Familie, die seit 2010 völlig isoliert auf einem Hof in den Niederlanden lebte, bleibt rätselhaft. Der Pächter des Hofes, der Österreicher Josef B., sitzt in U-Haft wegen des Verdachts auf "Freiheitsberaubung". Auch der Vater der Kinder, ein Niederländer, wurde mittlerweile festgenommen. Was steckt hinter dem Fall? Gerichtspsychiater Reinhard Haller gibt eine Einschätzung.

Was haben Sie gedacht, als Sie von diesem Fall zum ersten Mal gehört haben?

Man denkt natürlich an die Ähnlichkeit mit dem Fall Fritzl. Aber ich war sicher, das ist eines dieser typischen Delikte, wo drei Konstellationen zusammenkommen.

Welche sind das?

Erstens handelt es sich um ein geschlossenes System. Das war gegeben durch den einsam gelegenen Bauernhof. Das zweite ist, dass es eine einseitige Machthierarchie gegeben haben muss. Also jemand, der sehr dominant, mächtig, bestimmend ist. Die anderen müssen hingegen auf irgendeine Art und Weise schwach sein. Entweder sind es Kinder oder Kranke. Also Menschen, die sich leicht beherrschen lassen.

Und die dritte Konstellation?

Es muss eine Idee geben, die das Ganze trägt. So etwas kann entweder eine fanatische Idee sein, wie es bei Sekten der Fall ist, oder es kann eine wahnhafte Idee sein, die krank ist. Der Wahnsinnige beeinflusst die Nichtwahnsinnigen.

Was treibt einen Menschen dazu an, andere über Jahre hinweg von der Außenwelt zu isolieren?

In aller Regel sind das starke Machtbedürfnisse. Ein menschliches Grundbedürfnis ist es, Macht auszuüben. Es gibt eben Menschen, die machen das auf so eine Art und Weise. Das ist dann die totale Macht.

