2017 war ein wahres Glücksjahr für alle Glücks- und Lotto-Spieler. 55 Millionäre brachte das vergangene Jahr bevor.

2017 war ein gutes Jahr für die Lotto-Spieler in Österreich. Insgesamt gelang es 284 Spielteilnehmern, 100.000 Euro oder mehr zu gewinnen. Das bedeutet, dass es wöchentlich im Schnitt rund 5,5 Hochgewinne gegeben hat. 55 von ihnen durften sich gar über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen. Somit wurde im Schnitt pro Woche (knapp mehr als) ein Spielteilnehmer durch ein Spiel der Österreichischen Lotterien zum Millionär. Das berichteten die Österreichischen Lotterien am Mittwoch in einer Presseaussendung.



Sechsfachjackpot mit Rekord-Gewinnsumme

Highlight des Jahres war der erste Sechsfachjackpot in der 31-jährigen Lotto Geschichte, der exakt am Heiligen Abend ausgespielt wurde. Rund 18 Millionen abgegebene Tipps sorgten dafür, dass die Sechser Gewinnsumme die Rekordhöhe von 12,2 Millionen Euro erreichte. Ein Niederösterreicher und ein Steirer knackten diesen Sechsfachjackpot und gewannen je 6,1 Millionen Euro.

Es gab 2017 zwar „nur“ 59 Sechser, dafür waren aber gleich 46 davon in Millionenhöhe. Diese Sechser verteilten sich über ganz Österreich, in jedem Bundesland wurde zumindest ein Sechser getippt, jedoch blieb Salzburg ohne Sechser in Millionenhöhe.

Die beliebtesten Lotto Zahlen

Den höchsten Sechser des Jahres tippte ein Wiener; er erhielt für seinen Solo-Sechser nach einem Fünffachjackpot Mitte Oktober rund 8,4 Millionen Euro.

Die beliebtesten Lotto Zahlen im Jahr 2016 waren die 27 und die 33, die in 105 Runden je 19 mal gezogen wurde. Am wenigsten oft kamen 9, 15 und 38 (jeweils zehnmal).