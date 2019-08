Eine kleine Flusskrebs-Invasion erlebte die Vorarlberger Gemeinde Nüziders: Dort sind die Tiere plötzlich mitten im Ort aufgetaucht. Experten rätseln noch über die Herkunft der Krebse.

Experten konnten sich vorerst nicht erklären, wie die Krebse in die Gärten und Häuser gelangten, in denen sie gefunden wurden, berichtete am Donnerstag ORF Radio Vorarlberg.

© APA/WOLFGANG BURTSCHER

Tiere an völlig untypischen Stellen entdeckt

Bei den Krebsen handelt es sich um heimische Edelkrebse, die Tierart ist geschützt. Wie Klaus Zimmermann vom Vorarlberger Naturkundemuseum "inatura" bestätigte, wurden 14 der Krebse über etwa einen Monat verteilt an völlig untypischen Stellen gefunden - unter anderem bei Schaukelstangen oder in Wiesen oder unter einer Couch im Wohnzimmer. Manche der Tiere wurden lebendig entdeckt, andere tot.

© APA/WOLFGANG BURTSCHER

Weil die Edelkrebse ihren natürlichen Lebensraum in stehenden Gewässern und Flüssen haben, war das Auftauchen der Flusskrebse abseits von Wasser sehr erstaunlich. Zimmermann vermutete, dass die Krebse von Katzen oder anderen Tieren verschleppt worden sein könnten. "Flusskrebse sind keine Wanderer. Selbst wenn es regnet, kommt ein Flusskrebs nicht durchs Gras, da bleibt er stecken", so der Experte.

