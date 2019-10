Nach dem Fünffachmord an einer Familie in Kitzbühel ist über den 25-jährigen Tatverdächtigen am Montag die U-Haft verhängt worden. Er sitzt in der Justizanstalt Innsbruck und soll sein Vorgehen klar und strukturiert geschildert haben. Noch nie habe es eine derartige Gräueltat in der Stadt gegeben, so der Bürgermeister. Auch Angehörige der Familie aus Nachbargemeinden seien tief betroffen.