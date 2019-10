Ein idyllischer Ortsteil von Kitzbühel, in dem zahlreiche Häuser als Zweit- und Freizeitwohnsitze fungieren, wird von einem Fünffachmord erschüttert, bei dem ein 25-Jähriger seine Ex-Freundin und ihre Familie aus Eifersucht erschossen hat. In der Straße vor dem Haus herrscht betretene Ruhe, Passanten trifft man kaum an. Einige wissen noch gar nichts von der Tat, andere wiederum kannten die getöte Familie.

Es ist ein Ortsteil wie aus dem Bilderbuch. Ein wenig oberhalb der Stadt, Fahrtrichtung Kitzbühler Horn, hat sich die grausame Tat ereignet. Diese Idylle wird drastisch gestört, wenn man den leicht ansteigenden Weg betritt, der zum Tatort führt. Zahlreiche Polizisten säumen den Weg, der Tatort ist abgesperrt, hinter dem Haus kann man am Balkon die Beamten der Spurensicherung bei ihrer Arbeit beobachten. Unweit vom Haus stehen zwei Trauerkerzen auf einer Wiese.

Viele Häuser wohl Zweitwohnsitze

Die Häuser in der Gegend wirken zum Teil unbewohnt. Die teilweise luxuriösen Anwesen deuten darauf hin, dass es sich um Zweitwohnsitze von gut situierten Leuten handeln könnte. Der Rest der Häuser wirkt bäuerlich, ein Bauernhaus-Museum befindet sich nicht weit entfernt vom Tatort. Ein Schild mit der Aufschrift "Gib Acht - ein Kind" belegt außerdem, dass hier auf der wenig frequentierten Straße ansonsten Kinder gehen oder gar spielen. Die vereinzelten Passanten am heutigen Tag sind aber Menschen, die einen gemütlichen Sonntagsspaziergang genießen oder eine Runde joggen gehen.

© APA/Zeitungsfoto.at

"Ich hab die getötete Familie gekannt"

Eine alte Damen zeigt sich erschüttert. "Ich habe die getötete Familie gekannt", sagt sie. Man habe sich von Zeit zu Zeit beim Einkaufen getroffen. Zum Täter hingegen hat sie nichts zu sagen, da er ihr unbekannt gewesen sei. "Ich kann mir aber eigentlich nur vorstellen, dass solch eine Tat im absoluten Affekt begangen worden sein muss", betonte die Passantin. Es sei alles einfach "entsetzlich", streicht sie hervor und setzt ihren Spaziergang fort.

"Oh Gott"

Eine junge Frau, die mit ihrem Auto und ihrer kleinen Tochter auf dem Beifahrersitz am Tatort vorbeikommt erkundigt sich wenig später danach, was passiert sei. Die ältere Dame gibt ihr bereitwillig Auskunft. Die Frau im Auto ringt um Fassung. "Oh Gott" , ist das einzige, das ihr im ersten Schockmoment dazu einfällt. Wenige Sekunden später kurbelt sie das Fenster wieder hoch und fährt weiter.

Top-Thema am Stammtisch

Unweit des Tatorts, bei einem Wirtshaus, ist die Tat Gesprächsthema Nummer eins. "Ganz schön was los hier bei euch", meint eine Paar um die 60, gerade aus dem Gasthaus kommend, zu einem älteren Herren. Danach vertiefen sie sich in die Details der Tat, die bisher an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Auch der Kellner im Gasthaus selbst hat schon von der Bluttat gehört. Äußern will er sich aber lieber nicht. "Das Mädchen war mir aber nicht unbekannt", rutscht ihm dann doch heraus. Dann schweigt er.

» Es ist Neuland für uns, so etwas hat es hier in Kitzbühel noch nicht gegeben «

Ein Schweigen, dass das Unsagbare dieser Tat symbolisiert, die sich erst vor wenigen Stunden ereignet hat. Wie man damit umgeht, scheint vielen hier in der Gamsstadt noch unklar. "Es ist Neuland für uns, so etwas hat es hier in Kitzbühel noch nicht gegeben" , hatte zuvor auch schon der Bürgermeister von Kitzbühel, Klaus Winkler, hervorgestrichen. Als Zeichen der Trauer wurde die schwarze Fahne am Rathaus aufgezogen.

Familien hoch angesehen

Beide Familien, sowohl die des Verdächtigen als auch die Opferfamilie, seien in Kitzbühel hoch angesehen gewesen. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) meldete sich via Facebook zu Wort. "Eine schreckliche Tragödie hat sich heute Nacht in Kitzbühel ereignet. Es sind Nachrichten, die einen sprach-und fassungslos zurücklassen. In diesen schweren Stunden sind meine Gedanken bei den Angehörigen und Freunden der Opfer", postete der Landeshauptmann. Das Kriseninterventionsteam war am Sonntag an Ort und Stelle und sprach mit Angehörigen und Bekannten.

Tat als Reaktion auf Ablehnung

Dass Männer ihre Ex-Partnerinnen umbringen - und manchmal auch deren Familien - kommt immer wieder vor. Wird nach einem Beziehungsende der Weg der Gewalt beschritten, sei dies eine Reaktion auf Ablehnung und subjektives Zurücksetzen, sagte der Psychologe Cornel Binder-Krieglstein. Bei einer erweiterten Tötung will der Täter auch das Umfeld der Kränkung auslöschen und ein Ende setzen. Ein folgender Suizid sei dann die komplette Auslöschung. Geschieht dies nicht, wollen manche die Vergeltung zur Gänze erleben, "mit allem, das dann folgt". "Sie wollen das Rampenlicht, die Aufmerksamkeit und die vermeintliche Anerkennung 'ernten'", sagte Binder-Krieglstein.

Das ist passiert

Aus Eifersucht hat ein 25-jähriger Einheimischer in den frühen Sonntagmorgenstunden fünf Menschen getötet. Er erschoss seine 19-jährige Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder und ihren neuen Freund. Der Verdächtige dürfte mit dem Ende der Beziehung nicht klar gekommen sein. Er stellte sich anschließend selbst und legte ein Geständnis ab.

Gegen 6.00 Uhr war der 25-Jährige bei der Polizeiinspektion Kitzbühel aufgetaucht, schilderte Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes. "Der 25-Jährige legte eine Pistole und ein Messer auf die Theke und behauptete, soeben fünf Personen ermordet zu haben", sagte Pupp. Die Polizisten fuhren daraufhin umgehend zum Tatort und fanden fünf leblose Personen.

Die Beziehung zwischen dem 25-Jährigen und der 19-Jährigen war vor zwei Monaten in die Brüche gegangen. Offenbar war es in einem Lokal in der Nacht vor der Bluttat noch zu einem Streit zwischen der 19-Jährigen und ihrem Ex-Freund gekommen. Am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr läutete der 25-Jährige dann am Wohnhaus der 19-Jährigen und ihrer Familie. Der Vater (59) öffnete und verwies den Ex-Freund seiner Tochter wieder. Daraufhin ging der 25-Jährige nach Hause und holte dort die Pistole seines Bruder, die dieser legal besaß und in einem Tresor aufbewahrte.

Gegen 5.30 Uhr kam der 25-Jährige erneut zum Wohnhaus der Familie seiner Ex-Freundin. Auch dieses Mal öffnete der Vater die Tür, woraufhin ihn der 25-Jährige erschoss. Daraufhin ging er in das Haus und tötete dort auch den Bruder (25) und die 51-jährige Mutter der 19-Jährigen. Diese schlief währenddessen gemeinsam mit ihrem neuen Freund in der Einlegerwohnung. Da die Tür zu dieser versperrt war, kletterte der 25-Jährige über den Balkon in die Wohnung und erschoss dort auch noch seine Ex-Freundin sowie ihren neuen Freund, einen 24-Jährigen.

Getöteter Freund als Oberösterreicher identifiziert

Der getötete neue Freund der 19-Jährigen ist als 24-jähriger Oberösterreicher identifiziert worden. Der junge Mann war bei der Kitzbüheler Eishockeymannschaft unter Vertrag, sagte LKA-Chef Walter Pupp. Indes hat die Staatsanwaltschaft die Verhängung der U-Haft beantragt. Wann die Haftprüfung am Innsbrucker Landesgericht stattfinden wird, stand vorerst nicht fest, meinte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr. Bis zu 48 Stunden könne der Verdächtige ohne richterlichen Beschluss festgehalten werden.

Der Kitzbüheler Eishockeyklub "Die Adler" drückte auf seiner Homepage seine Anteilnahme aus. Der 24-Jährige sei erst heuer zu den Adlern gestoßen und habe sich mit seiner ruhigen und besonnenen Art bestens im Team integriert und war allseits geschätzt und beliebt, schrieb der Verein auf seiner Homepage. Nach einem Heimspiel am Vorabend der Tat sei der Oberösterreicher zum "Man of the Match" gewählt worden. Auch der Eishockeyverein "Liwest Blackwings Linz", bei dem der Getötete zuvor gespielt hatte, postete auf Facebook: "An einem Tag wie heute fehlen uns allen einfach nur die Worte. Nichts was wir jetzt schreiben oder sagen, kann unseren Schmerz ausdrücken."

Für die Polizei stand am Montag indes die Tatortarbeit im Fokus. Diese soll heute, Montag, oder morgen, Dienstag, abgeschlossen werden, sagte Pupp. Zudem sollen noch ergänzende Vernehmungen durchgeführt werden. Auch die Leichen sollen obduziert werden. Dies werde jedoch den gesamten Tag in Anspruch nehmen, weshalb mit einem Ergebnis frühestens am Abend oder erst am Dienstag zu rechnen ist, so der LKA-Leiter.

Der Bruder des Verdächtigen, dem die Tatwaffe gehörte, konnte vorerst nicht erreicht werden. Er befand sich laut Pupp in Fernost. Warum der 25-jährige Verdächtige seine Aggression gegen die gesamte Familie richtete war weiterhin unklar. "Diese Frage beantwortet er nicht, weshalb das so schnell nicht zu klären sein wird", meinte der Chef-Ermittler.

Verdächtiger war FPÖ-Mitglied

Der Verdächtige ist Mitglied der FPÖ gewesen. Dies teilten die Freiheitlichen am Montag in einer Aussendung mit. Nach Bekanntwerden der Tat sei er noch am Sonntag wegen "Gefahr in Verzug" aus der Partei ausgeschlossen worden, hieß es.

Der 25-Jährige war im Jahr 2014 für zwei Monate als Jugendreferent Mitglied der Stadtparteileitung der FPÖ Kitzbühel. Nach seinem Ausscheiden war er bis Sonntag einfaches Parteimitglied, ohne Funktion oder Mandat. FPÖ-Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter versicherte im Namen der Freiheitlichen Partei den Angehörigen der Opfer seine "aufrichtigste Anteilnahme".

SPÖ Langenzersdorf ruderte nach Posting zurück

Die SPÖ Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat nach dem Fünffachmord mit einem Facebook-Posting mit Hashtag "#nächsterFPÖAmoklauf" für Aufsehen gesorgt, um dann zurückzurudern. Der Beitrag, wonach der Tatverdächtige "glühender FPÖ'ler" gewesen sei, Worte wie "Nigga" verwendet habe und auf Autobahnen 220 gefahren sei, wurde wieder gelöscht. Mehrere Medien hatten berichtet.

"Offenbar hat unser gestriges Posting zu Missverständnissen geführt", ließ die Ortsgruppe am Montag auf Facebook wissen. "Wir wollen daher klarstellen, dass die Herkunft des Täters ein wichtiges Faktum ist, das bei all der berechtigten Trauer und Empörung über diese sinnlose und grausame Gewalttat nicht aus den Augen verloren werden darf." Am Sonntag hätten sich in rechten Foren "Schuldzuweisungen von rechten Hetzern" überschlagen.

» Nun stellt sich heraus, dass der Täter - erneut - aus dem engeren Umfeld der FPÖ kommt «

"Und nun stellt sich heraus, dass der Täter - erneut - aus dem engeren Umfeld der FPÖ kommt", schrieb die SPÖ Langenzersdorf weiter. "Erst unlängst schoss ein anderer FPÖ-Politiker wild von einem Balkon. Und auch das war kein Einzelfall." Denn bereits davor habe wieder ein anderer FPÖ-Politker auf eine 13-Jährige geschossen.

Der Hintergrund des Täters sei eine Tatsache, über die man sich aus Sicht der Ortsgruppe in diesem Zusammenhang ernsthaft den Kopf zerbrechen müsse und die sehr nachdenklich mache. "Wir richten uns gegen Hass und Hetze. Wir entschuldigen uns für allfällige Missverständnisse und drücken wie bereits gestern unser tiefstes Beileid den Hinterbliebenen aus", so die SPÖ Langenzersdorf.

Die unfassbare Härte dieser Tat in Kitzbühel "in einer derart widerlichen Art" politisch auszunützen, sei wohl "der absolute Tiefpunkt", den eine demokratisch gewählte Partei in Österreich je erreicht habe, kommentierte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker "die unglaubliche Entgleisung der SPÖ Langenzersdorf". SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner sei "angehalten, diesem ungustiösen und nicht tolerierbaren Treiben" rasch ein Ende zu bereiten, betonte er. "Ich glaube nicht, dass dies die Richtung ist, die Rendi-Wagner in ihrem Facebook-Video als 'wir müssen die SPÖ radikal neu denken' bezeichnet hatte. Es bedarf nun klarer und eindeutiger Worte der SPÖ-Chefin".

Untersuchungshaft über Verdächtigen verhängt

Nach dem Fünffachmord in Tirol ist am Montag gegen Mittag am Landesgericht Innsbruck über den 25-jährigen Verdächtigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Dies sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr. In zwei Wochen wird es, wie vorgesehen, erneut eine Haftprüfung geben.